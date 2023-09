El Rector de la UAZ Sigue sin dar la Cara a los Problemas: C. Sánchez

“Tiene más de 15 Días sin Aparecerse en Rectoría”

Por Rubén Palomo Macías

El exsecretario general del SPAUAZ, Cres­cenciano Sánchez Pérez, comentó a Página 24 Zacatecas que no se entiende el por qué realizar eventos como el que se hizo para el informe del rector del Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén Ibarra Reyes, si siempre se habían realizado otros eventos más acorde al estilo de vida política que se había llevado en la universidad.

“Había algunos detalles pero creo que era más visible una administración pasada pero que respetaban un poco más la norma y las costumbres. En este caso no creo que se respeten las normas y las costumbres, creo que el evento refleja una egolatría muy desarrollada, es un evento para lucirse. Si se ve el rector aparece poco en los centros de la universidad y cuando aparece lo primero que se ve es su equipo de imagen institucio­nal para tomar foto tras foto, creo que con fotos no se gobierna”, aseguró.

Sánchez Pérez apuntó que en la admi­nistración de Rubén Ibarra falta darle la cara a la comunidad universitaria ya que existen problemas en agronomía, biología, odontología y en las preparatorias. Se sabe que en todos los centros de la universidad hay carencias y diferencias pero ahora se vuelven más notorias porque no hay una autoridad que trate de mediar.

“Aparece el secretario general pero uno ve que el secretario no se anima a proponer soluciones porque a lo mejor no le gustan al rector. Eso de que vaya el secretario a una reunión donde hay un conflicto y luego regrese a pedir la autorización del rector pierde la autoridad el secretario general y el rector no gesta ninguna autoridad de él, así lo veo”, añadió.

Finalmente Crescenciano pidió al rector de la UAZ que aparezca y dé la cara a los trabajadores de la universidad en sus centros ya que no quiere verlos en rectoría y así se busquen las salidas a los problemas que hay en las diversas áreas de la UAZ.

“Dicen que tiene más de 15 días que no se aparece ni en rectoría, no sé si ya apa­reció por ahí. Ojalá y rápido se resuelvan los problemas académicos, políticos y administrativos de agronomía y la univer­sidad”, remató.