Presentan Agenda Feminista a Favor de Claudia Sheinbaum en Apoyo a su Proyecto Como Coordinadora de Defensa de la Transformación

Ciudad de México, a 11 de septiembre de 2023.- En respuesta al llamado que hizo la Coordinadora Nacional de Defensa de la Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, el Frente Nacional de Mujeres “Por ella, Por Todas” se sumó al proyecto de continuidad de la Cuarta Transformación y presentó la agenda feminista que busca poner en el centro los derechos de niñas, adolescentes y mujeres del país.

“Queremos mandar un mensaje, Dra. Claudia, le tomamos la palabra porque sabemos que el cambio y la transforma­ción de México trasciende las fronteras partidistas, las causas de las mujeres están arriba de las fronteras partidistas y aquí hay muchas mujeres que hemos tomado la decisión de sumarnos con convicción que creemos en usted, en su valor, en su compromiso con las mujeres mexicanas”, expuso Mariana Benítez, en representa­ción del movimiento.

En conferencia de prensa, representantes del movimiento, presentaron la agenda fe­minista, la cual esta enfocada a garantizar los derechos de las mujeres, construido con la participación de mujeres empre­sarias, activistas, feministas, mujeres indígenas y afro mexicanas, académicas y científicas, amas de casa y profesionistas.

Los tres puntos que destacó el movimiento son; la construcción de un país con una política de Estado que erradique toda forma de violencia contra las mujeres y niñas, así como la violencia feminicida; construir un sistema de justicia penal con visión de gé­nero que garantice justicia para las mujeres; y lograr un país que ponga en el centro de la vida pública y de su presupuesto el ejercicio de los derechos de las mujeres y las niñas.

En el evento, estuvieron presentes diputadas, activistas, representantes de la sociedad civil y senadoras como es el caso de Olga Sánchez Cordero, quien durante su intervención, hizo un llamado enérgico para que la derecha no tome provecho del movimiento feminista, pues nunca hubo cabida para las mujeres en ese grupo político.

“Yo me hice de izquierda porque no había cabida de movimientos feministas en la derecha, que no se monten en estos movimientos feministas, que no se mon­ten”, exigió, mientras que en el recinto las asistentes respondieron al grito de ¡Justicia!