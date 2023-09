Mi Jardín de Flores

Golpizas Similares, Pero Aquí Apareció la Muerte

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Hay determinados municipios y regiones en el estado donde los niveles de violencia son más altos y lamentablemente Fresnillo lleva un tiempo apareciendo en los primeros lugares a nivel nacional en cuanto a la percepción de riesgo de inseguridad de la población’: Efraín Arteaga Domínguez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 12 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Golpizas Similares, Pero Aquí Apareció la Muerte:

“SUCEDIÓ el pasado sábado 9 de este mes a la salida de un antro en la Ciudad de Puebla: un grupo de ocho juniors que andaban de parranda golpearon brutalmente con pies y manos al joven Ernesto Calderón, quien se encuentra muy grave en un nosocomio de aquella ciudad, con fractura de cráneo y, es posible, que pierda no sólo un ojo sino la vida”.

-¡VIRGEN Santa!, es un caso similar al que sucedió a las afueras de un lujoso antro en la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, en junio del año pasado, cuando un grupo de ebrios juniors, encabezados por uno de los hijos de don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, también golpearon brutalmente a un jovencito con pies y manos-.

-CON LA diferencia, madre Teresa -toma la palabra doña Petra-, que ese jovencito, Jorge Iván Ávila Correa, también universitario, posteriormente murió víctima de la brutal golpiza propinada por uno de los hijos del David y sus compañeros de pomo: hubo una aireada marcha por las calles de Zacatecas que terminó en un plantón en Plaza de Armas exigiendo justicia y castigo al hijo del David y también fue tema nacional pero luego todo quedó en el olvido, pues el David, como gobernador de Zacatecas, hizo todo lo posible para que el caso terminara empolvado en algún rincón de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con la complicidad de su titular el Francisco José Murillo Ruiseco-.

-PUES HAY un pedotote, allá en Puebla: varios de los agresores son estudiantes de La Universidad Anáhuac Puebla y otros del Tecnológico de Monterrey Campus Puebla.

“LA ANÁHUAC suspendió a los agresores y el Tecnológico de Monterrey los expulsó sin miramientos; otro dato: cuatro de esos malditos son de Hidalgo y las autoridades de ese estado ya andan tras ellos, pues en cuanto supieron que estaban identifi cados huyeron de Puebla y se cree regresaron a su tierra a esconderse.

“QUÉ bueno que ya los estén buscando y que las autoridades universitarias hayan tomado cartas en el asunto, pues la diferencia es que aquí en Zacatecas hay impunidad, pero no en Puebla en donde la ley ya les anda pisando los talones a esos hijos de la ching… (censurado).

“PUES que buena que allá en Pueblo exista el Estado de Derecho, porque aquí en Zacatecas reina la impunidad, tenemos hasta un presidente municipal asesino, pero como es muy amigo del David, pues nomás no lo aprehenden a pesar de que existe una orden de aprehensión en contra del exalcalde de Guadalupe y de su esposa, pues según investigó el Fiscal Pancho Murillo, la mujer también participó en el asesinato”.

RECULÓ el ‘Monris’, no le Tirará a la Ciudad de Mexico…

“ESTÁ fresquecita la nota: Reculó el ‘Monris’ y ya no se la jugará para la candidatura a la Jefatura de la Ciudad de México; hace rato se lo dijo al López Dóriga; pobre, hasta me dio lástima: ‘El equipo ya se fue; apenas anuncié en la mañana que ya no iba a participar y ya me quedé solo. Ya hasta la secretaria que me ayudaba ya pidió su separación’, le reveló el ‘Monris’ al Joaquín”.

-SE VEÍA venir -dice don Roberto-: ¿cómo iba a participar por la Jefatura de la Ciudad de Mexico, si su cosecha en la pasada contienda interna fue de apenas 6%? Hubiera quedado nuevamente en ridículo, ya mejor se debería de retirar, está podrido en dinero ¿para qué quiere más?-.

-QUE DIOS lo ayude porque comienza a cosechar lo que sembró: se sintio tan importante que perdió el piso y cayó de la confi anza del señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador, de la propia Dra. Claudia Sheinbaum Pardo y de millones de morenistas por haber traicionado al partido en las elecciones del 21 en la Ciudad de Mexico-.

-Y POR andar coqueteando con la oposición y ponerse en contra de mi ‘cabecita de algodón’ en varios temas; mejor se hubiera ido el ‘Monris’ de Morena y no el Marcelo Ebrard: ‘El Carnal’ me cae bien, lástima que lo dominó la soberbia y la ambición-.

-MARCELO todavía no se va, ojalá y recapacite: ocupó el segundo lugar y hay una cláusula que dice que él puede ocupar el cargo que quiera: secretario de Gobernación, líder del Senado, etcétera, ojalá lo piense mejor y no abone a la derecha, lo necesitamos-.

-¿QUÉ IRÁ a pasar con don Ricardo?-.

-EL ‘MONRIS’ es muy vivo, pero también muy arrastrado, yo les aseguro que no tarda mucho en ponerse al servicio de la Claudia, sólo que la Dra. debe ponerse muy lista porque el que traiciona una vez… traiciona todo el tiempo y más si está de por medio una escoba esponjada con faldas, como la loquilla esa de la Sandra Cuevas, quien también aspira a gobernar la Ciudad de México y está muy agradecida ‘con el doctor Monreal’, según ella, así es que si lo vencen las hormonas otra vez va a apoyar a la ‘vendedora de dulces’-.

Fresnillo Está que Arde…

SI SAÚL, el llamado ‘Cachorro de los Monreal’ sigue igual de pazguato, como hasta ahora, su proyecto de ser senador de la República, para seguir los pasos de sus desprestigiados hermanos, Ricardo y David, va a fracasar.

LA INSEGURIDAD en Fresnillo no cede: los asesinatos y secuestros son temas recurrentes y la población ya se cansó de ver sonreír al Saúl, porque cree que se está burlando de ella.

HOY, Fresnillo se vuelva a cimbrar por el secuestro de dos personas muy queridas por la sociedad: Hiram Santana Felix y su hijo Axel de Jesús Santana Esparza, privados ilegalmente de su libertad el pasado domingo 10 de septiembre.

“ASÍ ES que si Saúl no se pone las pilas en el tema de la violencia y la inseguridad podría fracasar como sus hermanos Ricardo y David, a quienes el electorado ya les retiró la confi anza.

“AHÍ está la recomendación de Efraín Arteaga Domínguez, quien le aconseja a Saúl ‘que se coordine con los tres niveles de gobierno para llevar a cabo trabajos de inteligencia’, pues la situación en Fresnillo -aunque lo niegue y le eche la culpa al INEGI- anda muy mal’.

Zacatecas y sus Ríos de Sangre

“Y LOS ríos de sangre no paran en el estado: ayer se cometieron cuatro asesinatos: dos en Guadalupe y los otros dos en Loreto, aunque éstos fueron debido a un enfrentamiento entre narcos de cárteles antagónicos, que aterrorizaron a la poblacion.

“ES UNA calamidad: el pueblo confi ó en los hermanos Monreal Avila y fue defraudado por ellos: estoy seguro que si hoy fuera la Revocación de Mandato, David tronaría como chinampina y se vería obligado a salir con la cola entre las patas de la Casa de los Perros”.

-NO ES de dudarse, todo Zacatecas lo dice.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.