Le Roy Barragán Ocampo Presume “Miles y Miles de Vuelos Llenos”

“Todos los Días Vienen de Estados Unidos, Tijuana y Mexico”

Por Nallely de León Montellano

Le Roy Barragán Ocampo, titular de la Secretaría de Turismo de Zacatecas (Secturz), informó en entrevista colectiva que, pese a las problemáticas que ha dejado la pandemia, las cifras del turismo en el estado se ha vuelto inestable, sin embargo, aseguró que la recuperación de viajes vía aérea ha alcanzado las cifras del 2019.

“Esta temporada incluso pienso que la rebasó porque no había vuelo que no viniera al 100% de Estados Unidos, el de Tijuana y no se diga el de México que vienen diario totalmente llenos”, comentó.

En este sentido, recalcó que los paisanos migrantes además de Zacatecas también viajan vía Durango, Aguascalientes y Guadalajara, por lo que, comentó, no se ajustaría únicamente con los vuelos de Zacatecas. En este orden de ideas, celebró que la pasada temporada vacacional llegaron “miles y miles” de vuelos, además de una gran cantidad de autobuses cuya afluencia fue notoria durante las pasadas vacaciones.

“Tuvimos una muy buena afluencia de paisanos en todos los municipios, no hay uno que no, por ejemplo, de Monte Escobedo, el año pasado no hubo tantos paisanos como esta vez”, agregó.

Respecto a la ocupación hotelera y sin dar una cifra exacta, dijo que este año se registró un incremento al respecto, sin embargo, aclaró que es importante contabilizar la ocupación de hospedaje del Airbnb, lo cual ha ido en aumento en los últimos años en el estado de Zacatecas.

“Andamos calculando que tengamos otro 15 o 20% más de lo que que estamos hablando con el Airbnb, ahora que empiecen a pagar impuestos vamos a saber la cifra”, comentó.

Por último, advirtió que implementará una estrategia de promoción turística en los Estados Unidos con la finalidad de erradicar la mala percepción de afluencia turística que se ha generado en Zacatecas a raíz de la inseguridad, la pandemia y otras problemáticas que han afectado al estado entero.