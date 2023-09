Mi Jardín de Flores

Justicia en Puebla, Impunidad en Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“En la entidad no hay inversión ni empleos. Continúa la migración y en el primer semestre del 2023 las remesas alcanzaron más de 864 millones de dólares, cifra récord diaria de 4.7 millones. La crisis de salud obligó a los trabajadores a detener actividades para exigir sus derechos. Los burócratas de la Fiscalía General de Justicia del Estado también estuvieron en paro por el mismo motivo. Hay huelga en la UAZ, pensionados y jubilados siguen con problemas para recibir sus benefi cios y el campo está olvidado…”: Noemí Berenice Luna Anaya.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 13 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

“PUES YA están identifi cados todos los parranderos estudiantes que golpearon con pies y puños a otro jovencito, a la salida de un antro en la Ciudad de Puebla, ahora nomás falta la orden de aprehensión, que sería girada de un momento a otro, para detenerlos”.

-PERO POR lo pronto, los jovencitos ya fueron expulsados de las universidades en que estudiaban: Tecnológico de Monterrey, campus Puebla y Universidad Anáhuac, campus Puebla, así es que les esperan muchos años de cárcel, porque las lesiones que le causaron no sólo tardan mucho tiempo en sanar, sino que hasta podrían costarle la vida, como le sucedió al estudiante de la UAZ, Jorge Iván Ávila Correa, el año pasado -.

-AYER comentábamos que la brutal agresión al joven estudiante poblano Ernesto Calderón Galindo, se dio en circunstancias similares a la ocurrida en un antro de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, con la atenuante de que aquí la golpiza con pies y manos que una turba de estudiantes fi fís, hijos de servidores públicos, encabezada por uno de los hijos del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, le costó la vida a Jorge Iván Álvarez Correa.

-ESTÁ POR cumplirse un año de la muerte de Jorge Iván y los asesinos no han recibido castigo alguno, lo que demuestra una vez más que Zacatecas es tierra de exención, pues la ley y la justicia están a la venta al mejor postor: ahí está el narco a mate y mate gente, secuestrando, extorsionando y asaltando con total impunidad-.

-ATRAPAN a puro charal del narco, que por lo regular son chavos secuestrados, desaparecidos forzadamente en otros estados del país y los mandan acá a Zacatecas como ‘carne de cañón’-.

-Y A los que son privados de su libertad aquí en Zacatecas o son integrados a sus fi las mediante amenazas y falsas promesas los llevan a otros estados de la República, para adiestrarlos en el sicariato y la venta de drogas-.

-¿CREEN ustedes que el hijo de don David y sus cómplices sean encarcelados por el asesinato del joven universitario Jorge Iván Ávila-.

-MIENTRAS David Monreal sea gobernador de Zacatecas, no: él va a continuar encubriendo y defendiendo a su hijo a costa de lo que sea, pero no sabe el daño tan enorme que le está causando a su retoño, porque no todo el tiempo David será gobernador, los sexenios no duran toda la vida y el fresnillense ya se echó su primer tercio-.

DICHO Y Hecho: Monris Tiene Hueso Asegurado…

-SE LOS dije, el ‘Monris’ es muy vivo y anoche logró meterse al equipo de la Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo nombró ‘coordinador de Organización y Enlace Territorial’, así es que ya tiene hueso asegurado para el siguiente sexenio-.

-SÓLO que la Dra. Claudia Sheinbaum -dice don Roberto- debe de tener mucho cuidado con Ricardo, porque ya debe saber cómo se las gasta nuestro paisano: no hay que olvidar cuando Antonio Mejía Haro perdió la elección a gobernador de Zacatecas porque Ricardo organizó una campaña de desprestigio no sólo en contra de Toño, sino también contra la gobernadora Amalia García Medina, Ricardo es muy vengativo.

“ACUÉRDENSE de otro momento: Amalia era la candidata del PRD a gobernadora de Zacatecas (1998-2004), pero ella le cedió su lugar a Ricardo con el acuerdo cupular de que al siguiente sexenio: 2004-2010, Amalia sería la candidata; sin embargo Ricardo intentó rajarse pues quería imponer como candidato a Tomás Torres (+), pero Amalia hizo valer el acuerdo y arrasó en su campaña y gobernó Zacatecas muy bien a pesar de las piedras que desde un inicio le puso Ricardo en su camino: ha sido la gobernadora que más obra pública ha hecho en la historia de Zacatecas.

-LLEGÓ el momento de la sucesión y el candidato, impulsado por doña Amalia, fue Toño Mejía, pero Ricardo, ya militando en el PT, logró que su nuevo partido nombrara candidato a gobernador a David, pero cuando vio que David no levantaba, Ricardo lo hizo declinar a favor de Miguel Alonso quien fi nalmente llegó triunfal a la Casa de los Perros: Ricardo fraguó la derrota de Toño Mejía.

“RICARDO es un contumaz chaquetero: del PRI, pasó al PRD, del PRD pasó al PT, del PT pasó a Movimiento Ciudadano, y de Movimiento Ciudadano a Morena y hubiera pasado al PAN el año pasado sólo que los panaderos le cerraron la puerta y no lo hicieron candidato “de la reconciliación” como él pretendía.

“OTRA COSA: la Dra. Claudia Sheinbaum ya conoce de que lado masca Ricardo la grilla, ella misma sufrió los embates de Monreal cuando ambos se disputaban la Ciudad de México en 2018:

“CLAUDIA era jefa delegacional de Tlalpan y Ricardo lo era de la Cuauhtémoc, pero la encuesta la ganó Claudia y Ricardo hizo el berrinche de su vida y, conociéndolo, la hubiera hecho trizas pero López Obrador se puso de lado de Claudia y avaló su legal triunfo; entonces yo creo que, como la virtual candidata de Morena a la Presidencia de México, ya conoce muy bien a Ricardo, deberá de extremar precauciones: confío en que lo hará.

-PUES QUÉ de cosas ¿verdad?, la política es una cosa muy fea-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero la política es un ofi cio muy noble, lo ‘feo’ son los políticos, claro, con sus sus excepciones, no todos son monreales-.

Siguen Ocultando Asesinatos

-PUES CON la ‘novedad’ de que este ‘desgobierno’ sigue ocultando asesinatos: El pasado lunes 11, reportó cuatro asesinatos, pero fueron siete; ayer martes 12, no reportaron a los medios ni un asesinato pero se cometieron tres, ¿a qué están jugando éstos móndrigos?-.

-PUES al Tío Lolo-.

-SÍ, ‘SE hacen pendejos solos’, porque en el Informe Diario que publica el Gobierno de México, ahí aparecen la cantidad real de homicidios dolosos; imagínense, si ocultando asesinatos la percepción es que la inseguridad en Zacatecas es muy alta, ¿se imaginan si no los ocultaran?-.

-PUES SÍ, pero al pueblo hay que decirle la verdad y con pelos y señales para que tome sus precauciones, no todo Zacatecas tiene posibilidades de contratar guaruras como los tiene David Monreal, Arturo Medina, Francisco José Murillo y demás machuchones del gobierno y la clase empresarial.

-LO QUE difícilmente pueden ocultar son las desapariciones forzadas y secuestros, hoy miércoles, por ejemplo, nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica no sólo cuatro secuestros -todos en Fresnillo-, sino las Cédulas de Búsqueda de otras tres personas:

NORMA LAURA BECERRA MONTES DE OCA de 31 años, desaparecida en General Pánfi lo Natera, Zacatecas, el 11 de septiembre.

MARÍA DE LA LUZ MONTES DE OCA LÓPEZ de 57 años, desaparecida el 11 de septiembre en General Pánfi lo Natera, Zacatecas, y JUAN ANTONIO MUÑOZ PALAFOX de 22 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 9 de septiembre de 2023.

ASÍ LAS cosas, ayer martes se cometieron tres asesinatos, cuatro secuestros y se publicaron tres Cédulas de Búsqueda de personas desaparecidas, ¿dónde pues está la seguridad que David presumió en su segundo informe de gobierno?

-PURAS mentiras, hasta eso heredó el David del ‘RaTello’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.