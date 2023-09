Anuncia Ulises Mejía, Coordinador Estatal de Claudia Sheinbaum las Cinco Tareas a Realizar en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Ulises Mejía Haro coordinador Estatal de Claudia Sheinbaum Pardo en Zacatecas anunció que se prepara una gira por la entidad a fin de informar a la ciudadanía las cinco tareas que la coordinadora nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación acordara en el pasado Consejo Nacional de Morena y en las que “tenemos que ir en unidad y movilización de cara al 2024, y con mucha a organización para que el movimiento se consolide y se profundice la revolución de las conciencias”.

El ex alcalde de la capital Ulises Mejía acompañado de personalidades como el primer dirigente de morena en el estado el Luis Medina Lizalde, los ex senadores Raymundo Cárdenas y Antonio Mejía Haro, de los regidores de la capital y Guadalupe Lula Delgadillo, Felipe Marín, Arón Basurto, así como de representantes de sectores como Cruz Cárdenas, Martín Ubario y María Elena Ortega y de los ex diputados federales Alfredo Basurto, Javier Calzada y Mirna Maldonado, así como activistas sociales Lolis Herrera y Laura Rodríguez, coincidieron en señalar ante los medios de comunicación locales que luego de que la ex jefa capitalina recibiera el nombramiento oficial como coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, “queda en todos los equipos que vamos con ella en este movimiento afianzar las cinco tareas que nos ha encomendado y que serán vitales para que por primera vez en la historia de México una mujer encabece los destinos del país, una mujer honesta y con mucha capacidad para gobernar”.

Detallaron que, entre las tareas a realizar en todo el estado, municipios, comunidades y colonias será la conformación de más Comités de Defensa de la Transformación así como la consolidación del programa de la segunda etapa con cambio de la 4T; además de la difusión de logros del actual gobierno federal, “y sobre todo asumir la unidad de todos los equipos, sin desplazar a nadie y consolidar la alianza con los aliados con una amplia convocatoria como la que el presidente Andrés Manuel hizo historia”.

El coordinador estatal de estos esfuerzos aseguró que el trabajo que viene, entusiasma a los militantes y simpatizantes de Morena, y a una ciudadanía que vive profundamente el cambio y que desea que la transformación de la vida pública nacional continúe profundizándose en un sentido amplio de fraternidad, “por ello seguiremos trabajando de manera muy cercana a la gente para informarle de esta nueva etapa que se viene en Zacatecas y el país, pero sobre todo para refrendar que ganó la esperanza y que con unidad y movilización llevaremos a buen puerto el proyecto de Claudia Sheinbaum”, sentenció.