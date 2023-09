Pataleta de David Monreal por la Insuficiencia de Recursos Para 2024

“Me Parece Injusto; es la más Pobre de Toda la Historia”

Por Nallely de León Montellano

“Me parece injusto que a Zacatecas se le contemple en este primer saque con la participación más modesta, la más pobre, en toda su historia, en el primer saque sólo se contempla una cantidad modesta de 50 y tantos millones para un asunto de sanidad, 60 y tantos millones para el tema de atención de agua potable, una prioridad frente a la sequía que está viviendo Zacatecas”, señaló David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas.

En entrevista colectiva, el mandatario aseveró que el estado de Zacatecas destinó más de 60 millones de pesos únicamente para la compra de pipas y otros equipos, lo cual, dijo, no le compete al Ejecutivo Estatal, por lo que considera injusto el presupuesto que pudiera ser etiquetado para la entidad.

En cuanto a las gestiones que le corresponde a las y los diputados locales, Monreal Ávila dijo que “en los últimos ejercicios no he visto que muevan ni una coma, entonces no sé si sea útil o no, yo creo que nosotros tenemos mucho trabajo acá en Zacatecas”.

En el tema de Educación, recordó el compromiso de federalizar la nómina magisterial que implica un gasto de tres mil 300 millones de pesos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual, dijo, sería de gran ayuda para solventar dicho gasto.

“¿Cómo la hemos podido sufragar? Con el primer año dos mil millones que nos aportó la federación, este año que está en curso, dos mil 300 millones que, si no fuera por la buena administración, nos meten en una crisis porque los primeros recursos de apoyo llegaron hasta mayo, pero los primeros meses los cubrió el estado con recursos propios”.

Con el apoyo constitucional de la federación, comentó que podrían quedar mil millones de pesos libres para reorientar la generación de empleos, la contención del delito, la infraestructura y una serie de acciones más.