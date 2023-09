Adán: La Reducción de Presupuesto es Porque a David le Falta Ofi cio Politico

“No Hace Equipo con Diputados y Senadores”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, aseguró a Página 24 Zacatecas que el recorte en el presupuesto que se ha anunciado para el estado es lamentable, si se suma la problemática que existe en la entidad, lo que viene y lo que se avizora y que el gobierno federal reduzca el presupuesto da señales de que falta oficio político por parte del gobernador del estado, David Monreal.

“Este es el resultado de cuando no se hacen las cosas bien, hace tiempo veía notas de que varios legisladores informaban que ni siquiera se les invitó al informe. Que lamentable que quien lleva las riendas del estado no entiende que debe convocar, debe aprovechar y exigir a los legisladores federales que trabajen de manera conjunta para que le vaya mejor al estado. Lamentablemente vemos que no es así y de esa forma no podemos esperar resultados favorables”, señaló.

González Acosta mencionó que la facultad del presupuesto es correspondiente a los diputados y ratificado por los senadores pero a falta de oficio político y un compromiso de trabajar en conjunto por Zacatecas de nada sirve tener gran cantidad de diputados y senadores si desde el gobierno no se hace equipo ni se busca un mecanismo para ayudar al estado.

“Al final todos se deben al pueblo de Zacatecas y sus sentimientos políticos e ideologías deben quedar fuera para poder ayudar al pueblo. Ya no se trata de colores, de dónde vienes, con quién estás o que tan enojado estás, se trata de hacer política y de que se cumpla con el deber”, agregó.

Adán González reiteró que el gobierno debe convocar y hacerse responsable para poder corregir, si es que aún existe la oportunidad. Sin embargo, se debe buscar a los legisladores para que Zacatecas pueda avanzar y ya no sea castigado.

“Ya tenemos muchos problemas y hacemos un llamado para que desde el estado se convoque y se quiten las ideologías que no ayudan en nada a Zacatecas, que dejen de estar poniendo sus problemas antes que el estado”, fi nalizó.