Difícil la Revocación de Mandato, Pero Sería lo más Correcto: Turner

David Monreal Tiene un Equipo muy Fatuo

Por Rubén Palomo Macías

El connotado analista político, Teodoro Turner Saad, declaró a Página 24 Zacatecas que es indiscutible que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, tiene un equipo muy fatuo y no se ve la administración pública que debería tener. Aseveró que se deben realizar cambios estructurales en su equipo de trabajo para que realmente demuestre lo que se está haciendo.

“Obviamente que el informe del gobernador fue muy ejecutivo para los diputados y espero que los legisladores hagan un buen análisis y no se dejen maicear y que realmente se pongan a trabajar y exijan al gobernador un cambio, que se vea realmente un impacto”, mencionó.

Teodoro Turner añadió que la revocación de mandato sería lo más correcto, esto en reacción a lo que han expresado diversos actores políticos y sociales que comentan que el primer cambio en el gobierno debe ser el de David Monreal.

“Es complicada la revocación de David porque el bastón de mando lo tiene Ricardo Monreal, su familia básicamente. El grupo que ellos tienen cerca son los que toman las decisiones, son empresarios y gente externa, Existe un rumor en la Ciudad de México de que Catalina, la hija de Ricardo, quiere ser la presidenta de la alcaldía Cuauhtémoc, donde Ricardo estuvo, imagina el mundanal de dinero que van a tener en control”, señaló.

Turner comentó que en el estado se ha visto a Saúl Monreal haciendo la labor que le señalan los hermanos con promesas de otro puesto político y claramente Saúl hace lo suyo.

“Seguimos en el letargo, la ciudadanía no ve que la única vía no son los Monreal, hay otras vías, hay otros personajes importantes y la gente no se acerca, no van y preguntan lo que se está haciendo. Esperemos que haya un despertar y esas otras vías sean visibles para que Zacatecas mejore”, finalizó.