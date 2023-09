Mi Jardín de Flores

Tenemos un Gobierno Inepto

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Es complicada la revocación de David porque el bastón de mando lo tiene Ricardo Monreal, su familia básicamente. El grupo que ellos tienen cerca son los que toman las decisiones, son empresarios y gente externa, Existe un rumor en la Ciudad de México de que Catalina, la hija de Ricardo, quiere ser la presidenta de la alcaldía Cuauhtémoc, donde Ricardo estuvo, imagina el mundanal de dinero que van a tener en control’: Teodoro Turner Saad.

Viernes 15 de septiembre de 2023.

El Decepcionante David Monreal

QUISIERA encontrar a alguien que me dijera ‘qué bien está trabajando David Monreal; en Chalchihuites estamos mejor desde que él asumió la gubernatura’, sin embargo no es así y me da tristeza.

-ASÍ ESTÁ todo Zacatecas, me platican que hasta en Fresnillo -la cuna de los hermanos Monreal Ávila- están decepcionados de su ‘desgobierno’, pues el David perdió la cordura y se cree un semidios, ni siquiera quiere que la gente se le acerque-.

-ES, como dice el Presidente Andrés Manuel López Obrador -tercia don Roberto-:

‘EL PODER atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos’.

“SI ME hubieran dicho que David se volvería loquito en cuanto rindiera protesta como gobernador del estado, yo lo hubiera rebatido: ‘David es de los nuestros, es de ascendencia humilde, sus padres vendían agua fresca en el mercado del Mineral para malalimentar 14 bocas, no creo que llegando al poder vaya a perder la cordura’, pero pues como dice el dicho: ‘Caras vemos, corazones no sabemos’, ganamos la gubernatura, pero perdimos al gobernador”.

-MUY cierto, don Roberto, perdimos al gobernador y lo reitero: don David ahora se cree un semidios, no un mortal que, además, cree que será gobernador de Zacatecas por siempre: ya malgastó el 33.33% de su ‘desgobierno’, le queda menos del 66.66%, que no podrá utilizarlo por completo si se lleva a cabo la Revocación de Mandato-.

-DE LLEVARSE a cabo, estoy cierta -dice doña Petra- que el David perdería con más de 90% del voto de los zacatecanos y apuesto una lanita: yo tampoco he escuchado buenos comentarios a su ‘desgobierno’, lo que sí he oído es que ‘salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor’-

La Revocación de Mandato

-DON Teodoro Turner Saad, dijo ayer viernes a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la ‘Revocación de Mandato es difícil, pero sería lo más correcto’; también opinó que don David tiene un equipo muy fatuo-.

-LA REVOCACIÓN de Mandato se ve difícil porque se puede decir que está en pañales por ser de reciente creación, pero depende de los diputados que, por cierto, comenzaron muy gallitos y ya se me están aplatanando y lo dice el propio Turner ‘pareciera que los están maiciando’.

“NO SERÍA raro, pues el ‘RaTello’ les dio su máiz en abundancia a los diputados los cinco años que estuvo de gobernador, o sea: ‘robó y dejó robar’, cosa que el David no permitió al principio de su gobierno, pero todo indica que ya dobló las manos y la corrupción entró de lleno a Palacio Legislativo”.

-OJALÁ y no sea así: necesitamos que los diputados no sólo sean la voz del pueblo, sino representantes en todos los ámbitos del gobierno-.

-ESTÁ chino-.

-¿POR qué lo dice?-.

-PUES porque como dijo el Juan Gabriel: ‘lo que se ve, no se pregunta’: a ver: ¿por qué los diputados no exigen que el ‘RaTello’ sea encarcelado por los más de dos mil 900 millones de pesos que se robó del erario en el último año de su gobierno, según denunció el propio David y exigen auditorías perrunas de los cuatro años anteriores?

“EL ‘RATELLO’ ahora no se sabe ni en dónde está, anda prófugo, o sea: si el David mintiera sobre ese robo multimillonario a las arcas del pueblo, ¿por qué el ‘RaTello’ se queda callado y no demanda al David por calumnias, difamación y abuso de poder y lo que resulte, teniendo en cuenta que la Fiscalía a cargo de “El Pelón” Murillo, le podría hacer el ‘paro’ -pues él lo impuso ‘El RaTello’ ahí para cuidarle las espaldas-y hasta asesorarlo para demostrar su ‘inocencia’ si el David estuviera mintiendo?”.

-ES LO que nadie se explica: don David siempre ha denunciado mediáticamente la ‘escandalosa corrupción de don Alejandro’, pero todo ha quedado en eso, aunque probablemente se esté llevando a cabo la carpeta de investigación en completo sigilo, cosa que no debería de hacerse-.

-LA VERDAD de las cosas es que el gobierno de David Monreal es un fracaso por donde se le quiera ver: no sólo impera la violencia, la inseguridad, la corrupción y la complicidad, sino la ineptitud: David se está quejando de que la Federación les va a quitar un madral de dinero para el ejercicio fi scal 2024, y prácticamente le está diciendo al Presidente López Obrador “injusto”, cuando David no hace nada por recuperar los 2 mil 900 millones de pesos que se clavó Alex en el último año de su gobierno, ni los 60 millones 100 pesos que Benjamín Medrano Quezada, le robó al Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, ¿imagínense lo que se podría hacer con dos mil 960 millones 100 mil pesos, más aparte lo que se clavo Alex los cuatro primeros años de su quinquenio?

“LO DICE y lo dice bien Adán González Acosta:

‘LA REDUCCIÓN del presupuesto es porque a David Monreal le falta oficio político’.

“¿POR QUÉ lo dice? Pues porque para conseguir un buen presupuesto se necesita tener la colaboración de diputados federales y senadores de la República, para que ellos gestionen ante el gobierno federal más billetes, pero como David se cree muy chingón ni siquiera los fuma:

“SE CREE soñado, iluminado y se niega a hacer equipo con los otros dos poderes y el resultado ahí está: un gobierno valemadre que se cree mucha longaniza porque él es el que maneja el Poder Ejecutivo y, por ende, el billete del Presupuesto Federal de Egresos, ‘demostrando que el que paga manda’, pero pues ya se vio que está pero si bien pendejo”, a tal grado de que:

‘ESTE ES el resultado cuando, no se hacen las cosas bien -dice Adán González-: hace tiempo veía notas de que varios legisladores informaban que ni siquiera se les invitó al informe. Qué lamentable que quien lleva las riendas del estado no entiende que debe convocar, debe aprovechar y exigir a los legisladores federales que trabajen de manera conjunta para que le vaya mejor al estado. Lamentablemente vemos que no es así y de esa forma no podemos esperar resultados favorables’.

Y Mientras Tanto Zacatecas Sigue Desangrándose

SEGÚN eso, ayer viernes nomás se cometió un asesinato y ocurrió en el feudo de los Monreal, que desgobierna Saúl: un joven que pedaleaba su bicicleta por la calle Calpulalpan, colonia General Jesús González Ortega, fue acribillado; los asesinos, como $iempre sucede, huyeron con sospechosa facilidad: ‘curiosamente’ no había una sola patrulla a seis cuadras alrededor.

UN ASESINATO ‘nada más’, pero las desapariciones forzadas no ceden: hoy viernes 15 de septiembre, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: EVA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ de 51 años, desaparecida desde el 13 de febrero de 2023, en Fresnillo, Zacatecas.

EN LA misma fecha y lugar también desapareció JUAN JOSÉ ROMO ORTEGA de 51 años.

“LÁZARO AMAYA HERNÁNDEZ de 47 años, desapareció en Río Grande, Zacatecas, el 10 de mayo de 2023 y, “JOSE SALVADOR CARREÓN MUÑOZ de 32 años, desaparecido el 13 de septiembre de este año, en Zacatecas, Zacatecas”.

ASÍ LAS cosas, David que recién cumplidos dos años en el poder, tiene todo peor: violencia, inseguridad, extorsión, corrupción, impunidad, desempleo, falta de inversiones y posible rebaja del Presupuesto de Egresos para 2024, etcétera’.

-YA LA gente ya está comenzando a decir, que regresen los ‘RaTellos’ y se vayan los pendejos-.

-NADA de eso, Zacatecas merece gobernantes honestos, trabajadores y que quieran a su tierra, a su pueblo: hay que seguir pugnando por la revocación de mandato, no más Tellos, no más Monreales-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.