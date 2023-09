Secuestran a Conductor de un Ford Focus y Balean el Auto

Sucedió en Fresnillo

Por Margarito Juárez González

Fresnillo, Zac.- Por la madrugada se suscitó una agresión armada en contra de un automóvil Ford Focus, el cual circulaba por la calle San José del fraccionamiento San Felipe, cuyo conductor fue secuestrado. Eran las 0:10 horas aproximadamente cuando se escucharon los balazos y vecinos de manera anónima lo reportaron vía telefónica al Sistema de Emergencia 911.

No se sabía sí había personas muertas, o heridas pero no obstante se hicieron llegar paramédicos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil, quienes al momento de revisar el automóvil se percataron que no había nadie en el interior o exterior, además no haber líquido hemático.

Llegaron a la citada zona elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Estatal Preventiva, Metropol, Guardia Nacional (GN) y Militares, quienes de igual manera realizaron una inspección al vehículo y no se encontró a nadie. La zona fue acordonada por los uniformados y no se permitió el acercamiento a ninguna persona y con ello “se evitó la contaminación del lugar”.

En las diversas líneas de investigación se sabe que el conductor extraoficialmente fue privado de la libertad por hombres armados.

Fueron Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), quienes acudieron para realizar las investigaciones de campo, entre ellas, la fiscalización de cada uno de los cartuchos percutidos y con ello se integró la carpeta correspondiente.

La Policía de Investigación una vez que concluyeran las investigaciones en el vehículo se pidió el servicio de una grúa particular para que traslade la unidad de motor a un corralón privado y puesta a disposición del Agente del Ministerio Público del Fuero Común.

Se realizó un operativo de búsqueda del conductor por parte de los policías de los tres órdenes de gobierno pero, como siempre sucede, fracasaron.