Mi Jardín de Flores

‘¡¿Por qué Huyes Cobarde?!’

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘GOBIERNO no seas insensible estamos muriendo en vida quiero a mi DESAPARECIDO’: Manifestantes.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 17 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡AY NO, Dios de mi Vida! ¿Cómo es posible que don David haya huido para no escuchar los lamentos de esas mujeres que tanto han sufrido por la desaparición forzadas de sus hijos, esposos y otros familiares?

¿CÓMO cuando andaba pidiendo el voto de la ciudadanía para llegar a Palacio de Gobierno, luego de dos apabullantes fracasos, sí tenía tiempo de escuchar las quejas de toda aquella persona que se le acercaba y hasta prometía solucionarlas, porque ‘amor con amor se paga’, haciéndoles creer que el voto a su favor les sería retribuido con un buen gobierno?

-PERO así le fue con las madres buscadoras, madre Teresa, le gritaron de todo y hasta me platican que por ahí hubo varias mentadas de madre que los periodistas omitieron para no agravar las cosas y el miedo del David, que posiblemente creyó que las mujeres lo iban a colgar de los huevos -.

-NO, no, no… ese grito de ‘¡¿Por qué huyes cobarde?!’, es para la historia -tercia don Roberto-; bien dice el Presidente López Obrador que ‘el pueblo se cansa de tanta pinche transa’, y eso y más se merece David por darle la espalda a esas mujeres que están sufriendo lo indecible por la desaparición forzada de sus seres queridos, mientras que su fracasado gobierno no hace nada por encontrarlos, ¿dónde están las miles de cámaras de videovigilancia que presume haber comprado e instalado en los municipios más peligrosos de Zacatecas?

“QUE no mamen, ¿cómo que ‘desaparecen’ sin dejar rastro alguno? Yo insisto en que el narco se los lleva a otros estados para engrosar sus fi las, y lo vemos aquí cuando nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica nombres de los narcos detenidos y la mayoría de ellos son de otros estados, ¿por qué? Pues porque así trabajan esos desgraciados: a los secuestrados aquí en Zacatecas se los llevan a otros estados, y los que secuestran en otros estados los traen para acá.

“CHEQUEN este dato: los utilizan como carne de cañón, pues tienen escasa preparación y la policía fácilmente los detiene: puedo asegurar que son más los zacatecanos secuestrados, levantados, o privados ilegalmente de su libertad, que los asesinados.

“ESTE GOBIERNO inepto nos va a salir muy caro si antes no reacciona David y se pone a trabajar atendiendo al pueblo, ese ‘¡¿por qué huyes cobarde?!’, le debió de haber dolido hasta los hue…sos, ¿se imaginan la decepción o el coraje de su esposa Sara que se encontraba a un lado de él en el presidium y escuchar de viva voz el ‘¡¿por qué huyes cobarde?!’?, no sé pero creo que ese apodo se le va a quedar: ‘David el Cobarde’.”.

“ES HISTÓRICO, es como aquella ‘Tellada’ que le salió a Alex, cuando la manifestación de protesta por el asesinato y violación de la niña de prepa, cuando dijo: ‘Yo no la maté’, pues no, pendejo, tú no la mataste pero eres el gobernador”.

-SIN MINIMIZAR el ‘¡¿Por qué huyes cobarde!’ -dice doña Petra- estuvieron más cañonas aquellas miles de voces estudiantiles cantando hasta el cansancio aquella canción de:

‘DIME TELLO dime Tello estás, donde estás, chingas a tu madre, chingas a tu madre donde estés, donde estés!-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-¡AY, MADRE Teresa!, pero si usted en su momento hasta le dio risa-.

-CIERTO, el ingenio de esos muchachos me hizo reír involuntariamente, pero a distancia ya no es divertido-.

-PERDÓN, madre Teresa, pero se lo merece, recuerde lo que dice mi comadre Cecilia, esposa de don Roberto: ‘El que es cabrón, es cabrón’, y tanto el ‘Ratello’ como el ‘Cobarde’, son cabrones; los dos gobernadores más ojetes de la historia de Zacatecas, esas valientes mujeres me hicieron el día.

“YO ESTABA muy chiquilla cuando oía decir que el ‘Chabelo’ Rodríguez Elías era muy mal hablado, pero simpático y de palabra, no como este par de miserables corruptos e ineptos que, para llegar a la Casa de los Perros, prometieron con engaños regresarnos la paz y la tranquilidad a todo Zacatecas y nos defraudaron; el Chabelo, era bronco pero muy cumplidor, cumplidor como lo fue como gobernador el Genaro Borrego Estrada, quien no terminó su sexenio porque lo llamaron para hacerse cargo de la Presidencia Nacional del PRI, pero dejó buen sabor de boca.

“EL ‘MONRIS’, incluso, no fue mal go bernador, le gustaba mucho darse baños de pueblo, pero nomás terminó su gobierno y peló gallo para la capital en donde, de plano, se nos echó a perder por su maldita ambición de ser Presidente de México”.

-NO ME diga, ¿desde entonces don Ricardo ya soñaba con la Presidencia de México?-.

-TODAVÍA no terminaba su administración y ya a todo mundo le decía que se iba a lanzar para Presidente de México, nunca tuvo esa oportunidad tan cerca como en esta ocasión, pero su ambición se desbordó: le entró a la traición y eso fue su Waterloo y lo perdimos, ese ya no regresa a Zacatecas, ya le gustó estar pegado a la ubre-.

Siguen los Ríos de Sangre

“AYER sábado se cometió, ‘nomás’, un asesinato dijeron las autoridades; pero fue de la manera alevosa y cobarde que pueda suceder: a la calle Panteón, colonia Morelos, en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, al fi lo de las 3:00 de la mañana llegaron varios narcos, rompieron la cerradura de la puerta, allanaron el hogar, sacaron a un hombre, lo acribillaron en la calle y huyeron sin problema alguno como se estila en Zacatecas: con total impunidad.

“Y EN Fresnillo, alrededor de la 0:10 de la mañana, un individuo que manejaba su Ford Focus por la calle San José, fraccionamiento San Felipe, fue obligado a frenar su carro a balazos para enseguida secuestrarlo. Desde entonces no se sabe nada de él.

No Cesan las Desapariciones Forzadas

CONTINUANDO con su loable labor social, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica hoy domingo las Cédulas de Búsqueda de: HÉCTOR OSVALDO ZAPATA RIVERA de 17 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, el 9 de septiembre de 2023, y ASCENCIÓN OVALLE RANGEL de 42 años, desaparecido el 14 de septiembre del presente año en Ojocaliente, Zacatecas.

“ASÍ ESTÁ nuestro sufrido estado entre asesinatos, secuestros y desaparecidos”.

-HOY domingo viene la ‘Cóchitl’, de seguro se va a lanzar contra mi ‘cabecita de algodón’, pero en cuanto le responden se pone a llorar y a decir que la atacan porque le tienen miedo, pinche vieja tan mamona y mentirosa-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, que una vieja loca e impreparada quiera ser presidenta de Mexico, cuando ni siquiera sabe sumar, y que es manipulada por los oligarcas que le están metiendo mucho dinero porque ya les anda por regresar al poder para volver a saquear el país y no pagar impuestos, pero la Claudia se la va a fregar, ella sí está preparada, es honesta y sabe gobernar, ¡esa sí es mujer, no payasa, como la ‘Cóchitl’!-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-