“A lo Mejor Tenía Otra Cosa más Importante que Hacer o Andaba Malo del Estómago”

El Obispo Disculpa a David por no Atender a Mujeres Buscadoras

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, declaró a Página 24 Zacatecas que no sabe el por qué el gobernador del estado no atendió a las madres buscadoras cuando se apersonaron luego del desfile del 16 de septiembre y aseguró que prefiere no juzgar ya que desconoce que pasó en el momento.

“No sé qué tenía que hacer el gobernador en ese momento, si tenía otra ocupación. Creo que lo más sensato es la cercanía, un gobernante tiene que estar cerca de toda la gente pero a veces hay circunstancias que no sabe uno que apuros lleva o trae, que no puede atender, el gesto de cercanía tiene que ser oportuno. Es obligación de uno como personaje público el atender y escuchar a la gente, lo digo por mí, a veces ando de prisa y es que no puedo atender. Hace días me pasó lejos, en un pueblito, que andaba malo del estómago y no podía detenerme a atender. Hay situaciones que no se explican de otra forma por eso no me atrevo juzgar porque no sé qué es lo que pasaba en ese momento”, comentó.

El obispo zacatecano aseguró que la actitud de un gobernante debe ser de cercanía y de escucha. Agregó que se habla de estrategias y en este caso existe una obligación ya que hay muchos medios de escuchar. Aseveró que es imposible que todo mundo pueda tener una audiencia con el gobernador así como con el obispo.

“Por eso están los sacerdotes y en el caso del gobierno local, estatal o federal existen los secretarios, por eso hay autoridades a las que se tiene que acudir. Depende mucho del gobernante, la actitud de uno tiene que ser de escucha y cercanía pero también se le pide al ciudadano que haya comprensión porque es imposible que el gobernador atienda todo, que el presidente municipal atienda todo y que un obispo atienda todo. Hay situaciones difíciles que de lejos uno pueda preguntarse por qué no fue atendida la persona pero hasta ahí, creo que nadie ha recibido clases para gobernar”, finalizó.