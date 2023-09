El FPLZ Condena el Trato que David dio a Madres Buscadoras

“Es un Irresponsable, no Tiene Educación”

Por Rubén Palomo Macías

En conferencia de prensa con Página 24 Zacatecas y otros medios de comunicación el dirigente del FPLZ, Adán González Acosta, envió un mensaje a las madres buscadoras para que cuenten con la organización luego de que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, no atendiera al grupo de madres que buscó entablar un diálogo con él.

“Estamos consternados por la poca atención que les brinda el gobierno de David Monreal, creo que es una irresponsabilidad, es una falta de educación no atender un problema tan sensible, tan complicado, para las familias. Cómo organización estamos listos para ayudarles, las apoyamos en esa tares y no estamos de acuerdo en el trato que les da el gobernador David Monreal. Exigimos al gobierno que les dé un trato justo, que se atienda ya que no es posible que se pase inadvertido este tema tan triste y tan lamentable en el estado”, señaló.

Adán González exigió que se atienda a los sectores zacatecanos y más a las madres buscadoras, sector que se encuentra muy vulnerable. Agregó que huirle a un problema no es la solución y el hecho de mostrar solidaridad a alguien que lo necesita fortalece a quien tiene el problema, buscar alternativas conjuntas, soluciones donde la gente vea que hay atención, debe ser el camino.

“Lamentable lo que sucedió desde nuestro punto de vista, no sé quien tenga que dar el jalón, sería lamentable que fuera el pueblo. Esperamos que esta oportunidad que se abre, en los problemas sociales, se aproveche. El hecho de que se quiera convencer de que las cosas van bien cuando la percepción de la gente es diferente no ayuda en nada, creo que eso se tiene que corregir”, añadió.

Finalmente el dirigente del FPLZ mencionó que no se han tenido solicitudes por parte de las madres buscadoras y desde la organización se ofrece el apoyo solidario, además del apoyo en diversos sentidos en lo que pueda servir y ayudar la organización.