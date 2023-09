Mi Jardín de Flores

Urge la Revocación de Mandato

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘No sé qué tenía que hacer el gobernador en ese momento, si tenía otra ocupación. Creo que lo más sensato es la cercanía, un gobernante tiene que estar cerca de toda la gente pero a veces hay circunstancias que no sabe uno que apuros lleva o trae, que no puede atender, el gesto de cercanía tiene que ser oportuno. Es obligación de uno como personaje público el atender y escuchar a la gente, lo digo por mí, a veces ando de prisa y es que no puedo atender. Hace días me pasó lejos, en un pueblito, que andaba malo del estómago y no podía detenerme a atender’: Sigifredo Noriega Barceló.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 18 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Urge, la Revocación de Mandato

NO HAY en todo mi hermoso Chalchihuites quien no condene la actuación que don David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, tuvo con las madres buscadoras el pasado sábado 16 en pleno desfi le conmemorativo de la Independencia de Mexico: fue una grosería, una falta de respeto a esa parte importante del pueblo que lo hizo gobernador con su voto y fue la gota que derramó el vaso.

YO CREO que el presidente nacional de Morena, don Mario Delgado Carrillo, debe de hacerle un fuerte reclamo porque el partido puede perder muchas alcaldías, senadurías, diputaciones federales y legisladores locales en las próximas elecciones del domingo 2 de junio de 2024, y hasta doña Claudia Sheinbaum puede perder muchos votos por la irresponsabilidad de don David, del quien ya nadie quiere saber nada, hay una mezcla de decepción y enojo en su contra.

-ME DUELE reconocerlo, pero es la verdad -contesta doña Petra-; hoy no solamente Chalchihuites, sino en todo el estado repudia su cobarde y ruin comportamiento con las sufridas madres buscadoras-.

-CIERTO -tercia don Roberto- si las madres buscadoras participaron ese 16 de septiembre en el desfile conmemorativo de la Independencia de México y se pararon frente a David para pedirle que no se olvide de las personas desaparecidas, lo hicieron de manera pacífica y respetuosa, pero al no escucharlas y abandonar el presidium dándoles la espalda, provocó una profunda decepción y enojo, por eso le gritaron:

‘¡¿POR QUÉ huyes cobarde?!’, ‘¡¿por qué nos das la espalda?!’, ¡fuera Monrea!’, ‘¿vivos se los llevaron, vivos los queremos!’, ‘¡fuera David Monreal!’, además del clásico silbido: ‘¡Fifi fi fi fi !’, pero a ver ¿qué culpa tiene doña Catalina Ávila?

-ES QUE cuando el pueblo se enoja, se enoja y no se anda con ching… (censurado)- dice doña Petra- ¿cómo trataron al Tello los miles de estudiantes que marcharon en protesta por la cobarde violación sexual y asesinato de la niña de prepa de la UAZ? Nunca en su vida el ‘RaTello’ ha recibido tantas mentadas de madre como en esa ocasión.

“SI LAS mentadas de madre que le lanzaron esa tarde los miles de universitarios al ‘RaTello’ se registraran en Guinness, ganarían el Premio ‘Guinness World Récords’, fueron muchísimas, ingeniosas y en pocos minutos”.

-YO CREO que tanto don Alejandro, como don David deberían de ser expulsados de sus respectivos partidos por todo lo que le han ocasionado al pueblo de Zacatecas, aquí sí que también es justo y necesario-.

-NAAA… eso y nada es nada -dice doña Petra-: Hay que estar a tono con la 4T, deberían de meterlos a la cárcel por ratas y regresarle al pueblo lo robado: esas fortunas que tienen son malhabidas-.

-EN EL caso de David lo más seguro es la Revocación de Mandato, esa no la resiste: tiene a la inmensa mayoría de la ciudadanía en su contra-.

Siguen Ocultando Asesinatos

“LO QUE no me explico es por que este ‘desgobierno’ sigue ocultando asesinatos: ¿son órdenes del gobernador David, son instrucciones del fi scal Murillo, o de plano su coordinador de Comunicación Social, el inefable Gerardo Flores López mejor conocido como “El Cachetes de Gato Bodeguero” no tiene capacidad para desarrollar su cargo?

“LA SITUACIÓN es que el Gobierno de México nos informa que ayer domingo 17 de septiembre, se cometió una ejecución, pero no da más datos, ¿cree el gobierno del estado que escondiendo los asesinatos la percepción de los zacatecanos mejorará?

-NO LO creo: la gente que se da cuenta lo platica y muchas de las veces resulta peor porque hay personas que le agregan de su cosecha, por lo que la desinformación siempre supera la realidad, por eso la máxima de mi Padre Dios siempre estará vigente: “La verdad os hará libres”. Por eso el gobierno nada debería ocultarnos: don David debiera comulgar con el pueblo-.

Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas -ilustra don Roberto-, estas no cesan; hoy lunes nuestro Diario Pagina 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de: ALEJANDRA BAÑUELOS ARAIZA de 21 años, desaparecida en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas, -el 12 de septiembre del presente año, y CRISTIAN MANUEL LÓPEZ de 21 años también desaparecido el 12 de septiembre de 2023, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

-¡DIOS DE mi Vida, qué angustia ¿dónde tendrán a esos dos chamacos de Calera de Víctor Rosales, secuestrados?

-ES LA gran pregunta de los 64 mil pesos-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.