Mi Jardín de Flores

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, siempre se ha hecho. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 19 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Zacatecas, de mal en Peor

DE ACUERDO a la información que hoy martes 19 de agosto publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, nuestro estado está en penúltimo lugar con respecto a la ‘variación de patrones nuevos registrados ante el IMSS, por delegación estatal, acumulado (de) enero a agosto del presente año.

EL GRÁFICO es del IIEG (Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco), con información del propio IMSS, y nos coloca en penúltimo lugar con menos de 1.10%, con relación al 2022, sólo arriba de Guerrero que tiene menos 1.71%.

LO QUE demuestra claramente que el gobierno de don David Monrel Avila, nos lleva directo al precipicio, ¿qué opinan al respecto? -QUE EL David resultó un petardo: el infeliz, me queda claro, ganó la gubernatura porque se colgó de la imagen y del proyecto de mi ‘cabecita de algodón’, pero nomás se sentó en la silla de Palacio de Gobierno y se quitó la máscara de la 4T mostrando su ineptitud y traición al pueblo de Zacatecas-.

-PERO es bien correspondido -tercia don Roberto-: el pueblo le corresponde, no quiere saber nada de él y no solamente lo llama traidor e inepto, sino que en su propia cara le gritan ‘¡Cobarde!’, ante la presencia de su esposa Sara y la mayoría de su ‘fatuo’ gabinete.

“EN cuanto a la disminución de ‘patrones nuevos’ en lo que va del año, es lógico y aquí siempre lo hemos expresado: ¿quién en su sano juicio se arriesga a invertir en un estado fallido, en donde todos los malditos días hay asesinatos, extorsiones, secuestros, privaciones ilegales de la libertad, desapariciones forzadas, asaltos a mano armada y un gobierno inepto o en complicidad con el crimen organizado?”.

-NO, pues nadie, y la prueba más palpable -contesta doña Petra- es que no hay nuevas inversiones; sí cartas de intención pero al investigar lo que en realidad sucede en Zacatecas, se olviden de sus cartas de intención; así está sucediendo y es que si no hay seguridad, los inversionistas nacionales y extranjeros se van a otros estados del país: ahí está Aguascalientes con una gobernadora que se preocupa y ocupa por tener más paz y tranquilidad, lo logra y por eso le llueven nuevas inversiones-.

Siguen Ocultando Homicidios Dolosos

“AYER lunes 18, en el peligrosísimo Fresnillo, asesinaron a balazos a una mujer a plena luz del día; este enésimo y cobarde asesinato ocurrió en la calle 19 de Octubre, colonia Emiliano Zapata, ahí cayó acribillada. Obviamente, no hay detenidos.

“NUESTRO Diario Página 24 Zacatecas también informa hoy martes que, en enfrentamiento, policías le dieron muerte a un narco, lo que quiere decir que hubo dos homicidios, sin embargo en estos momentos me está llegando el Informe del Gobierno de México y nos dice que fueron tres los asesinatos, ¿por qué el gobierno de David sigue mintiendo a pesar de que nosotros lo evidenciamos?”.

-PARA mí que el que oculta los asesinatos es el coordinador de Comunicación Social, Gerardo Flores López alias “El Cachetes de Gato Bodeguero”, que no sé de dónde diablos lo sacó el David pues muestra su ineptitud todos los días y no saca a su patrón del sótano de las preferencias que lo mantienen, desde su llegada a la Casa de los Perros, como el peor gobernador del país-.

-BUENO, oficialmente, don Gerardo Flores es muy capaz: es ‘licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, es maestrante (sic) en Comunicación y Televisión Educativa, y cuenta con un Diplomado en Periodismo de Investigación.

“OFICIALMENTE, don Gerardo ‘tiene una trayectoria de más de 20 años como periodista en medios estatales y nacionales, ha sido galardonado en dos ocasiones con el Premio Estatal de Periodismo en 2001 y 2003, y es reconocido por la revista Pantalla de Cristal por la cobertura en el sismo de 2017 en la Ciudad de Mexico.

“FUE coordinador de Comunicación Social de la Delegación de Programas para el Desarrollo 2018-2021, y coordinador de Comunicación Social de la Campaña a la gubernatura de don David Monreal”, esto, reitero, es información oficial”.

-PUES A mí me gustaría conocer el número de su Cédula Profesional, y en dónde recibió sus premios estatales de periodismo, porque yo no lo recuerdo ni lo hacía en este mundo hasta que el David lo contrató como su achichincle en 2021, por lo demás está muy pazguato: todos agarran como piñata a su patrón, y ‘El Cachetes de Gato Bodeguero’ guarda silencio, no desmiente nada, no alega nada a favor de ‘El Cobarde’ de su patrón-.

-BUENO, ahí yo le doy la razón: su patrón es indefendible, no puede vender ese camello porque está reumático y ciego de ojos y alma-.

-LOS CAMELLOS no tienen alma, don Roberto-.

-TAMPOCO DAVID Monreal; es más, ninguno de los tres-.

“Y ESTÁ demostrado, David no se conmuevo de todo lo malo que aqueja al pueblo, dejaría de apellidarse Monreal, por eso dicen que Ricardo, David y Saúl son ‘extraterrestres’, pues en sus campaña ‘los tres ‘cochinotes’ siempre prometen un Zacatecas próspero y seguro y cuando llegan al poder se hacen pendejos y le dan la espalda al pueblo, ahí están las madres buscadoras que le gritaron de todo en el desfi le del 16 de septiembre, hasta se la rayaron.

“EN SÍNTESIS, la ineptitud, corrupción, impunidad, complicidad y valemadrismo de David, conduce a Zacatecas al precipicio”.

-ME GUSTA su capacidad de síntesis-

-GRACIAS, doña Petra-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-