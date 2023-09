David Monreal Hizo mal en no Atender a las Madres Buscadoras: Jaime Ramos

“El Gobernador Agravó la Situación de las Desapariciones”

Por Rubén Palomo Macías

Jaime Ramos Martínez, activista social, mencionó a Página 24 Zacatecas que el problema de las desapariciones no se había visibilizado de tal manera hasta que el gobernador del estado, David Monreal Ávila, huyó de las madres buscadoras durante el desfile del 16 de septiembre. En ese sentido considera que el gobierno del estado no se esperaba que se hicieran presentes las madres buscadoras en una manifestación.

“En ese tenor esta movilización que se realizó hizo que la ciudadanía viera que la situación es mayor a lo que se ha estado comentando, vemos también cómo han reaccionado varias partes sociales. En este sentido creo que las fuerzas de seguridad han estado dando algunos golpes importantes pero en términos de búsqueda de personas el gobierno del estado debe contemplar un mayor presupuesto, incluso pedir a la federación apoyo para ampliar un presupuesto mayor, si no se da el recurso suficiente a una comisión de búsqueda sólo existirá el nombramiento pero no va a actuar por estar imposibilitada por no contar con los recursos básicos”, comentó.

El activista aseveró que el gobierno del estado y la federación deben buscar los esquemas para que se pueda cerrar la bisagra en torno a la seguridad y que las madres buscadoras tengan mayor certeza de que se está realizando un trabajo en torno a la búsqueda de los familiares y seres queridos.

“El gobierno del estado no debe perder la brújula y esta manifestación hizo que la autoridad visibilice a mayor profundidad la situación. No fue correcto que el gobernador huyera de las madres buscadoras, la situación priva muchas veces en que los encargados no dan la información precisa a los gobernantes, conozco a algunos compañeros que están dentro del gobierno y comentan que muchas veces no se conoce la información y, para no regarla, creo que a veces prefieren no asumir en el momento la responsabilidad. Es algo que no es correcto y creo que el gobernador debió haber atendido a quienes se manifestaron y dar a conocer los avances de las investigaciones de muchos casos que están presentes en Zacatecas”, finalizó.