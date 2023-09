Falta de Información Deja a Niñas y Niños sin Vacuna Contra COVID-19

Lamenta Ana María Monreal Ávila, Directora de SSZ

Por Nallely de León Montellano

Ana María Monreal Ávila, directora de Salud Pública de los Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ), comentó que tras el exhorto realizado a madres y padres de familia para que acudieran a llevar a sus hijos a la aplicación de vacunas contra el COVID 19, el resultado derivó en aumento en cuanto a la demanda de la misma, sin embargo, el resultado no fue el esperado.

Es decir, de un aproximado de tres mil vacunas previamente aplicadas, luego del llamado a la comunidad de madres y padres de familia aumentó hasta un poco más del doble de aplicaciones (siete mil), sin conseguir alcanzar la meta de 32 mil dosis para aplicar, por lo que, el número de dosis sin aplicar fue muy alto.

Agregó que “después de esto tenemos desconcierto, quien encabeza toda esta estrategia es el IMSS y la Secretaría del Bienestar, ellos son quienes están llevando esa aplicación, pero también sabemos que no hay una precisión de cuando pudieran llegar las siguientes dosis, por eso era nuestra preocupación de invitar a los padres de familia, que aprovecháramos el biológico que teníamos en ese momento, ahorita ya se inactivó y ya no es posible aplicarlo, no sabemos cuándo para Zacatecas pudiéramos tener nuevamente ese biológico”.

También detalló que la falta de información, así como la falsa información sobre la aplicación de vacunas fue uno de los principales motivos por el que madres y padres de familia no acudieron con sus hijos para que recibieran la dosis.

Dijo que todas las dosis que no fueron aplicadas se desechan, dado que pierden su efectividad principalmente por caducidad, que en este caso estaba marcado hasta el pasado 16 de septiembre, sin embargo, estarán a la espera de que la federación informe de una nueva fecha para la dispersión de nuevas dosis para las niñas y los niños de Zacatecas.