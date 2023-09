Se ha Cumplido la Meta de Regularización de Vehículos Extranjeros, Casi 128 mil: Flores

“Son Pocos los Vehículos que Quedan por Registrar”

Por Rubén Palomo Macías

El secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Manuel Eduardo Flores Sonduk, declaró a Página 24 Zacatecas que se han cumplido las metas en el programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera con el registro de casi 128 mil automotores y aseguró que ya son pocos los vehículos que quedan por registrar.

“Con la convocatoria que hacen los alcaldes en sus municipios lo único que queda por registrar son los vehículos que no entraron por decreto, que son los que fueron ensamblados en Europa, Asia o África, y esos no van a ingresar por algo señalado en el Tratado de Libre Comercio (TLC). Vamos a empezar a recortar módulos para eficientar el gasto ya que los módulos están generando 5 o 6 trámites, no tiene caso que tengamos una operación tan grande” señaló.

Manuel Flores recordó que la fecha de conclusión del decreto de regularización es el 30 de septiembre, quedando pocos días por concluir con una satisfacción plena por las metas cumplidas y con los ingresos que han ido directamente a los municipios con el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y del gobernador del estado.

“Quedan pocos carros sueltos y los que pudiera haber son los que entraron después del decreto, esos ya no se permiten regularizar porque el decreto así lo marca, hemos hecho gestiones por carros registrados en otras regiones y buscamos que las familias no se queden sin regularizar sus vehículos, su patrimonio”, agregó.

El secretario añadió que en las Unidades Regionales de Seguridad (UNIRSE) se concentrará personal para que la ciudadanía pueda colocar los chips del REPUVE con los datos del propietario. Con esto la ciudadanía puede realizar su actualización de vehículos recién adquiridos.

“Recordemos que desde las agencias los coches ya salen con un chip registrado a nombre de quien lo compró, le pedimos a los ciudadanos que actualicen su padrón, es un trámite gratuito y solamente se deben presentar los requisitos que se marcan, carta factura, identificación y comprobante de domicilio. Con eso se hace el trámite de forma gratuita y rápida”, finalizó.