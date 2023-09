Mi Jardín de Flores

A David le Vale “Chetos” el Pueblo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

“Sabemos que la seguridad a nivel nacional es complicada pero localmente nos refi eren cómo uno de los 5 estados que ni se deben visitar; eso es para voltear a ver qué es lo que está mal en Zacatecas’: Teodoro Turner Saad.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 20 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

A David Monreal le Vale “Chetos” el Pueblo

¡AY, DIOS de mi Vida!, siguen desapareciendo niñas forzadamente en todo el estado; hoy nos enteramos, gracias a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que la niña MIRIAM de JESÚS GUERREO LEOS de 16 años, desapareció el pasado lunes 18 del presente mes en Villanueva, Zacatecas: ya me imagino lo que están sufriendo sus padres, hermanos y demás familiares, es horrendo.

-ASÍ ESTÁ todo el estado, madre Teresa, no sólo asesinan a la gente sino que los narcos la desaparecen para obligarla a engrosar sus fi las, y a este inhumano desgobierno de David Monreal le vale ‘chetos’.

“HOY mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica las Cédulas de Búsqueda de dos personas más: JOSÉ LUIS CABRAL BLANCO de 38 años, desaparecido el 13 de septiembre del presente año, en Fresnillo, Zacatecas, y “ANTONIO DOROTEO ESCOBEDO de 50 años, desaparecido en Calera de Víctor Rosales, en noviembre de 2022 y desde entonces no saben nada de él.

“EN CUANTO a asesinatos, hoy nuestro Diario da a conocer que un hombre fue asesinado a plomazos en la colonia Ricardo Monreal Ávila en la ciudad de Fresnillo, cuando manejaba su camioneta Honda CRV por la calle José Casas Torres. Obvio, fue el narco y no hay detenidos.

Y EN Guadalupe, en la calle Gardenias, colonia Jardines de Sauceda, a plena luz del día llegaron varios matones a sueldo, destrozaron la chapa de la puerta principal, allanaron el hogar, acribillaron a un hombre a quemarropa y huyeron; hoy en la mañana me informaron que la víctima murió.

-¡SAGRADO Corazón de Jesús! Este es un mensaje de mi Padre Dios para que los ciudadanos seamos más analíticos antes de votar a nuestros gobernantes, yo recuerdo que don David no tenía buena reputación, ya desde 2016 se decía que su gran fortuna era producto de la corrupción y de su cercanía y complicidad con los Malos Organizados, lo dijo reiteradamente el propio don Alejandro Tello y mucha gente más-.

-EN donde pongan a David ahí está la transa; por mucho tiempo José Narro lo estuvo denunciando públicamente pero no tuvo éxito, el propio Diario El País, aquí en Mexico, en su momento publicó un reportaje del periodista Pablo Ferri, sobre ‘El extraño caso de las ovejas dobles de David Monreal’, que inicia así:

LA AUDITORÍA Superior de la Federación señala irregularidades en la entrega de animales y otras deficiencias en un programa ganadero que estuvo a cargo del candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

EN SU último informe sobre la revisión de la cuenta pública de 2019, divulgado a finales de febrero, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunció irregularidades en el programa Crédito Ganadero a la Palabra, una iniciativa de la Secretaría de Agricultura para ayudar a pequeños productores con dinero o en especie. Los auditores señalaron que a 48 beneficiarios del programa les asignaron más de un animal, aunque solo recibieron uno. Además, 108 ovejas aparecen en los registros del programa, adjudicadas a más de un ganadero. En 2019, el coordinador de Ganadería de la dependencia era David Monreal, actual candidato de Morena a la candidatura de Zacatecas.

EL PAÍS publicó que, en suma, las irregularidades mencionadas arriba suponen el desvío de poco menos de cinco millones de pesos (unos 250 mil dólares). Los fiscalizadores señalan sin embargo que la coordinación de Monreal no entregó “documentación comprobatoria de la entrega de apoyos” a beneficiarios por 27.5 millones de pesos (alrededor de 1,3 millones de dólares). A diferencia de las dos primeras, esta última aparece calificada como “solicitud de aclaración”, menos grave que las otras dos, calificadas como pliego de observación.

ESTOS DATOS forman parte de las conclusiones de la auditoría de Cumplimiento Financiero 275-D, centrada en analizar el gasto del dinero. En febrero, la ASF entregó además el informe de una auditoría de desempeño realizada al mismo programa. Ante polémicas como las de los errores que cometieron los auditores en el caso del aeropuerto que impulsó el PRI durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), las auditorías de desempeño se centran en analizar si las políticas públicas son eficientes.

EN EL caso de Crédito Ganadero a la Palabra, los auditores de desempeño señalaron defi ciencias en la implementación del programa. ‘No se identificó con precisión a la población objetivo; no se estimó el costo total del programa que representa la entrega de los apoyos otorgados y no se definió un mecanismo que asegure la obtención de información para la evaluación de la asignación y aplicación de los apoyos a los beneficiarios, ni se describieron los mecanismos de austeridad para asegurar que la administración de los recursos no fuera excesiva ni costosa’, denuncian los fiscalizadores. ‘Tampoco se indicaron mecanismos de coordinación entre dependencias y entidades para evitar la duplicidad de apoyos; no se definió la temporalidad en el otorgamiento de los apoyos y no se especificaron los mecanismos para la rendición de cuentas, que permitieran conocer la efectividad del programa, añaden.

ANTE LA divulgación de los informes de la ASF, el equipo de David Monreal, que dejó la coordinación de ganadería en octubre del año pasado, emitió un comunicado obviando los señalamientos de la auditoría, diciendo que el ente fiscalizador constataba el buen manejo del funcionario. ‘Los resultados de la auditoría dejan en claro que el programa Crédito Ganadero a la Palabra cumplió con el objetivo de apoyar a los pequeños productores y mejorar la productividad, por lo que a David Monreal no se le responsabiliza de daño alguno a las finanzas del país’, lee el comunicado.

EL PROGRAMA Crédito Ganadero a la Palabra nació en 2019, como parte de los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura para fortalecer el trabajo de pequeños ganaderos en todo el país. Pero pronto llegaron los problemas. Con un presupuesto de 4.000 millones de pesos (200 millones de dólares), la coordinación de Ganadería apenas ejerció 979 millones (casi 50 millones de dólares). Durante 2019 y 2020, beneficiarios del programa en varios estados del país, como Oaxaca o Zacatecas, denunciaron irregularidades, vacas en mal estado, animales adjudicados que luego desaparecían.

UN REPORTAJE de Televisa emitido en octubre del año pasado tomaba precisamente el caso de Zacatecas. Varios ganaderos señalaban que las vacas que habían recibido no servían para criar ni daban leche y en algunos casos venían con enfermedades, que transmitían a los animales que ya tenían. Otro beneficiario denunciaba que las tres vacas que le habían tocado habían desaparecido después de la adjudicación.

TELEVISA SEÑALABA que el coordinador del programa en Zacatecas, Nemesio Vázquez, había contratado a una empresa de su sobrino como proveedor de los animales en el estado. Cuando los reporteros fueron a la sede de la empresa, encontraron en su lugar un restaurante, propiedad de un expresidente municipal de la ciudad de Zacatecas, Cuauhtémoc Calderón, que había sido coordinador de la campaña de David Monreal a la gubernatura en 2016. Monreal compitió ya entonces bajo las siglas de Morena, pero perdió la elección contra el candidato del PRI, Alejandro Tello.

LA VUELTA de Monreal a la contienda electoral muestra de nuevo el peso de su apellido en el Estado. Su hermano, Ricardo Monreal, es coordinador de Morena en el Senado. Su otro hermano, Saúl, es el alcalde de Fresnillo, uno de los municipios más grandes de Zacatecas. Las críticas por los presuntos malos manejos de David Monreal en Crédito Ganadero a la Palabra parecen no haber afectado sus aspiraciones. Su candidatura apenas enfrentó resistencias en el partido, a excepción de las denuncias de fraude de su contrincante, José Narro, que criticó irregularidades en la encuesta interna que acabó en su elección como candidato a gobernador.

“HASTA aquí la nota de El País que deja en claro cómo es que David se ha enriquecido desde el poder, gracias a la fuerza e influencias de Ricardo, que ha sabido explotar a su favor y a la de sus hermanos su capacidad corrupta e impune porque nadie podrá negar que la inmensa fortuna familiar proviene de los cargos públicos que han ostentado y siguen ostentando”.

-POR ESO digo que, antes de votar, hay que conocer vida y milagro de los candidatos, porque ya sabemos que muchos de ellos en campaña son unos y en el poder otros-.

-EL DAVID, madre Teresa, desde un principio demostró ser un barbaján y borracho: ¿cuántas veces no se presentó ebrio en eventos públicos como candidato a gobernador? ¿No incluso mostró su bajeza al agarrarle las nalgas a María del Rocío Moreno Sánchez, mejor conocida como “La Maestra”, cuando era candidata a presidenta municipal de Juchipila? Pobre de la Sarita, cuánto no ha sufrido con un marido así-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.