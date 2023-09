David Monreal, una Muestra de la Antipolítica: E. Laviada

“No ha Querido Asumir su Responsabilidad”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Enrique Laviada Cirerol, dijo a Página 24 Zacatecas que la respuesta del gobernador del estado, David Monreal, a las madres buscadoras fue verdaderamente lamentable y se refirió a la cobarde huida del gobernador como una escena de la antipolítica ya que los gobernantes deben estar dedicados a atender a la gente y dar respuestas en cualquier sentido.

“El señor David Monreal no está dispuesto a atender, ya llegó a un extremo de la antipolítica, contrario a lo que hizo Xóchitl Gálvez en su visita a Zacatecas, en cosa de una hora atendió sus planteamientos y estamos seguros que gestionará recursos para el estado en materia de seguridad y que se intensifique la búsqueda de los desaparecidos, hizo lo que tenía que hacer: atender a la gente”, señaló.

El diputado agregó que mucha gente se ha sorprendido del actuar del gobernador del estado desde el inicio de su gestión por la gran indisposición a trabajar y gobernar. David Monreal buscó por muchos años ser gobernador de Zacatecas y muchos pensaron que tendría ganas de gobernar bien pero desde el primer día dejó descubierto que no es así.

“Se ve su indisposición a gobernar, no tiene ganas de asumir su responsabilidad, no tiene ganas de ejercer el cargo, no sé para que se busca tanto afán un cargo si al final al llegar demuestran este desinterés. Entre los ciudadanos va a crecer el ánimo por la Revocación de Mandato, el instrumento ya está, es un derecho constitucional. Se tienen que reunir voluntades ya que remover un gobernador no es cualquier cosa, se necesita que al menos 10% del padrón electoral lo solicite, para algunos es una cifra muy alta pero yo creo que cuando la gente está decidida a participar se puede llegar a eso y más, está en que lo decida la gente”, finalizó.