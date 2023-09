Mi Jardín de Flores

La Cobarde Huida de David Monreal Sigue Siendo Tema

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Se ve su indisposición a gobernar (David Monreal), no tiene ganas de asumir su responsabilidad, no tiene ganas de ejercer el cargo, no sé para que se busca con tanto afán un cargo si al final al llegar demuestran este desinterés. Entre los ciudadanos va a crecer el ánimo por la Revocación de Mandato, el instrumento ya está, es un derecho constitucional”: Enrique Laviada Cirerol.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 21 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

A PESAR de que el gobernador don David Monreal Ávila ha guardado silencio en torno a su desprecio hacia las madres buscadoras, el tema sigue estando vigente y sobre esto declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el señor diputado don Enrique Laviada Cirerol.

-Y EL Laviada puso al David como lazo de cochino-.

-NO ES para menos, David hizo la cobarde huida, se negó a escuchar a las madres buscadoras, lo que es una ojetada que seguirá dando de que hablar -terció don Roberto-.

-PUES EL señor diputado don Enrique Laviada hizo buenas declaraciones sobre el escandaloso caso a nuestro compañero Rubén Palomo Macías, que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, porque al señor gobernador ‘se le ve su indisposición a gobernar, no tiene ganas de asumir su responsabilidad, no tiene ganas de ejercer el cargo, no sé para que se busca tanto afán un cargo si al fi nal al llegar demuestran este desinterés’, subrayó el legislador Laviada.

‘ENTRE LOS ciudadanos -continúa el señor diputado- va a crecer el ánimo por la Revocación de Mandato, el instrumento ya está, es un derecho constitucional. Se tienen que reunir voluntades ya que remover un gobernador no es cualquier cosa, se necesita que al menos 10% del padrón electoral lo solicite; para algunos es una cifra muy alta pero yo creo que cuando la gente está decidida a participar se puede llegar a eso y más, está en que lo decida la ciudadanía’.

-¿CUÁNTOS votos se necesitan para sacar de Palacio de Gobierno al David?-.

-DON Enrique dijo que, cuando menos, 10% del padrón electoral-.

-PUES NO se me hace mucho -contesta doña Petra-: porque según el padrón electoral del estado es de un millón 201 mil 921 electores, entonces sólo se necesitan 120,192.1 votos para mandarlo a sus ranchos de Puebla de Palmar en donde podrá seguir ‘levantándose tarde’ para atender a sus animales a la hora que se le pegue la gana al gran huevón-.

-YO CREO que hasta se juntan más votos, al menos lo doble: 240 mil, nadie quiere a don David, ni los que reciben apoyos de los Programas de Bienestar, porque saben que esos los manda el gobierno federal, o sea nuestro Presidente don Andrés Manuel López Obrador-.

-YO TENGO entendido -retoma la palabra don Roberto- que para darle cran a David deben de participar, al menos 40% del electorado, o sea: 480 mil 769 votantes, entonces hagan sus cuentas: se necesitarán, al menos, 240 mil 385 votos, pero para que no hubiera duda alguna, con 300 mil votos le damos puerta a David; no es fácil, pero tampoco difícil, sobre todo porque la gente ya está hasta la chingada del mal gobierno de David Monreal.

-PUES ES hora que los huevones diputados se pongan a afinar lo de la Revocación de Mandato que ya está aprobado y sólo faltan algunos detalles para validarla al cien, para que el David ya se vaya a Chi… huahua a un baile-.

Enfermo Sexual

-BUENO y a ese enfermo sexual llamado Herón Moreno López, titular del C5, que está denunciado penalmente por acoso sexual y laboral por muchas mujeres trabajadoras a las que les pedía “aquellito” y si no se lo daban la agarraba de encargo y las hostigaba laboralmente, ¿qué va a pasar con ese miserable?-.

-PUES YA dijo el joven Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, que ese balón está a las canchas del Fiscal Francisco José Murillo Ruiseco, que él por su parte y de don David, no van a meter las manos por él-.

-SIEMPRE dicen lo mismo y al final no les hacen nada, yo creo que el tal Herón Moreno es amigo de David y no le va a pasar nada, más que el repudio de la gente, deberían de cortársela, como lo hacen en algunos países allende al mar-.

-SON GRUPOS no civilizados que practican toda clase de barbaries, aquí lo único que necesitamos es que se respeten cabalmente las leyes, no más pero tampoco menos-.

-MMM… pues como dicen don Roberto ‘ya valió Chetos’, ¿no acaso el David le agarró las nalgas a la maestra Chío cuando andaban en campaña y las autoridades electorales no le hicieron ni cosquillas? Zacatecas es el reino de la impunidad, por eso no le va a pasar nada al tal Herón-.

-AUNQUE dijo Reyes Mugüerza ‘el gobierno del estado no meterá las manos en el caso de hostigamiento sexual dentro del C5’-.

-ESO ES lo malo, que don David no cumpla con nuestra Carta Magna, recuerden que el prometió ‘cumplir y hacer cumplir la Constitución y las ley’, entonces sí debe de meter las manos cuando ve que la ley no se está cumpliendo, ¿no acaso nuestro Presidente, don Andrés Manuel López Obrador le ha estado exigiendo al Poder Judicial el cumplimiento de la ley en muchos casos?

“ADEMÁS está en buen momento porque el que debe de procurar justicia es el señor Fiscal Murillo Ruiseco, encargado de consignar a los presuntos criminales ante el Juez y, quiérase o no, la Fiscalía no es completamente autónomo, es parte del Poder Ejecutivo, y el titular es don David”.

-VOLVEMOS a lo mismo, madre Teresa, es cierto que aquí el principal responsable es el gobernador del estado, desgraciadamente David ha demostrado no solamente su incapacidad sino su valemadrismo, el hombre es feliz sintiéndose el McPato de Zacatecas: el billete es el que lo mueve y se siente realizado, lo demás le vale ‘chetos’: observenlo bien, siempre está hablando de billetes y prosperidad… pero la de él y su familia.

-TIENE razón, don Roberto: el problema con don David es el propio don David. Todo mundo dice que no sabe gobernar y…

-NO SÓLO eso madre Teresa, sino que no quiere aprender a gobernar, me platican que el David está tan ensoberbecido que no le hace ni a su hermano el ‘Monris’ que es su hacedor.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.