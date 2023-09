Continúan los Proyectos de Mejoras en la Capital del Estado: Jorge Miranda

“No Queremos que más Fincas se Estén Cayendo”

Por Rubén Palomo Macías

El alcalde del municipio de la capital del estado, Jorge Miranda Castro, comentó a Página 24 Zacatecas que durante los recorridos en las colonias se ha señalado que las calles no cuentan con los requerimientos básicos para las personas con discapacidad y de la tercera edad, por tal motivo se conversa el tema con la Secretaría de Obras Públicas del municipio y del estado para que las obras que se realicen tengan los requerimientos para estas personas.

“Estamos por reunirnos con el nuevo titular del INHA porque estamos por arrancar con la iluminación en el Centro Histórico, habrá un gran evento donde daremos a conocer todas las bondades y las características técnicas de esta inversión superior a los 30 millones de pesos. Este aspecto de inclusión también se incluirá en el plan de manejo del Centro Histórico, estamos esperando que de cara al 30 aniversario de la declaración como patrimonio mundial, el 10 de diciembre, concluyamos con el proceso de iluminación del Centro Histórico y por otro lado tengamos ya nuestro plan de manejo”, señaló.

El alcalde agregó que se requiere de urgir al INHA y reiterar que existen muchas familias en la capital deseosas de recuperar sus espacios, heredados por sus abuelos y padres, con proyectos que duran hasta dos años en la tramitología lenta y burocrática. No se quisiera pensar que existe corrupción de fondo, ya que cuando se observa que se pelotea con las autorizaciones de las aprobaciones de los proyectos luego hay alguien “recomendando”, despachos para que realicen dichos proyectos.

“Espero que este no sea el caso pero tenemos que cerrar filas, tenemos que trabajar rápido respetando toda la normatividad. Lo que no queremos es que haya cada vez más fincas que se están cayendo porque los propietarios no pueden avanzar con sus proyectos en las instancias correspondientes o porque los propietarios fallecieron intestados”, finalizó.