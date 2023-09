La Familia Anaya Mota no Tiene Llenadera: González

“Ya se le han Donado Tres Terrenos Urbanos y Quiere más”

Por Rubén Palomo Macías

El diputado local, Ernesto González Romo, obtuvo una respuesta al llamado que realizara a la senadora, Claudia Anaya Mota, para que desistiera en la donación de un terreno para la construcción de una guardería, que impulsan sus hermanos que no tienen “llenadera”.

El legislador morenista declaró a Página 24 Zacatecas que es importante que después del escándalo suscitado la senadora rectifique y solicite que se retire dicha solicitud, falta ver cómo se va a procesar en el Congreso del Estado.

“Me parece que lo más interesante del caso es la reacción de la clase política en Zacatecas, mientras la mayoría de los ciudadanos comparte la indignación de que los recursos públicos se le entregue sólo a una pequeña casta de potentados, beneficiados, personas incrustadas en las estructuras del poder y la clase política, se siente indignada de que este tipo de temas se ventilen.

“Sienten -continúa el diputado- que es su derecho, una atribución, el apropiarse de los bienes y recursos públicos. Lo más interesante es esa reacción de la clase política, como si se sintiera agredida en su conjunto y como un tema tan delicado pasó tantas etapas del proceso sin que ninguna autoridad le pusiera un freno”, señaló.

El diputado agregó que los recursos públicos son para beneficio colectivo y por eso al día de hoy existen muchas colonias sin espacios públicos ya que los predios se van entregando a personas privilegiadas destruyendo la convivencia de toda una comunidad. Ernesto González apuntó que la familia Anaya Mota ya ha adquirido 3 terrenos por medio de donación a la asociación de la hermana de la senadora priísta.

“Ya se le había otorgado un terreno de aproximadamente 2 millones de pesos en el municipio de Zacatecas y se le autorizó otro terreno de poco más de 5 millones en el municipio de Guadalupe. Este sería el cuarto predio que se donara, me falta por documentar un predio más grande, que no he podido obtener el decreto pero sería el cuarto predio y a eso hay que sumarle la cantidad de transferencias que se han hecho por parte de los gobiernos, municipal, estatal e incluso federal a las asociaciones como donaciones de la familia de la senadora”, finalizó.