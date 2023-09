Torres: Motiva IZAI a Sujetos Obligados con Reconocimientos por Cumplimientos

“Aunque hay Municipios que no Cuentan con Internet”

Por: Rubén Palomo Macías

Fabiola Torres Rodríguez, presidenta del Instituto Zacatecano de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), informó a Página 24 Zacatecas que, como cada año, se realiza la verificación de transparencia y cada año son más los sujetos obligados que se esfuerzan en cumplir con las obligaciones, incluso en obtener un reconocimiento por parte del instituto.

“Se nos ha cuestionado esto de los reconocimientos si se hace lo que se debe y se marca la ley pero cuando se reconoce que existe un esfuerzo y que de manera inmediata se subsanan y corrigen las observaciones creemos que vale la pena dar ese incentivo o ese reconocimiento y eso ha motivado a que más sujetos obligados, como presidentes municipales, se preocupen por obtener ese reconocimiento”, comentó.

Fabiola Torres señaló que para los municipios el tener al día sus informes de transparencia les ayuda en sus procesos de entrega-recepción, los cuales se encuentran muy próximos. Además agregó que los municipios que no tengan en orden, y entreguen, sus archivos también incurren en una falta administrativa que es sancionable.

“Hay que tener mucho cuidado en esas entregas-recepción, que quede muy determinado que es lo que se está entregando. Muchas solicitudes preguntan a los servidores públicos sobre algún documento y mencionan que no lo tienen o no lo encuentran y para eso sirven las actas de entrega-recepción, para ver si ese documento se entregó o no. Lo que veo es que donde se tardan más en cumplir es donde hay cambios en las unidades de transparencia, la curva de aprendizaje, para poder dominar la información en la plataforma, es de seis meses y nosotros todo el año estamos capacitando al personal”, comentó.

Finalmente Fabiola Torres mencionó que existe 50% de cumplimiento en el estado por parte de los municipios, considerando que hay municipios muy pequeños que no cuentan con internet, personal o presupuesto, es decir, que tienen limitantes. Sin embargo, esto no detiene a algunos de estos municipios para cumplir con sus obligaciones de transparencia ya que cuando se tiene interés de cumplir se hace hasta lo imposible.