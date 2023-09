Mi Jardín de Flores

Los Insaciables Hermanos Anaya Mota

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

(A la familia Anaya Mota), ‘ya se le había otorgado un terreno de aproximadamente 2 millones de pesos en el municipio de Zacatecas y se le autorizó otro terreno de poco más de 5 millones en el municipio de Guadalupe. Este sería el cuarto predio que se donara, me falta por documentar un predio más grande, que no he podido obtener el decreto pero sería el cuarto predio y a eso hay que sumarle la cantidad de transferencias que se han hecho por parte de los gobiernos, municipal, estatal e incluso federal a las asociaciones como donaciones de la familia de la senadora’: Ernesto González Romo.

Cierto, no Tienen Llenadera

Cierto, no Tienen Llenadera

LOS JÓVENES Mariana (actualmente presidenta del PRI municipal) y Víctor Anaya Mota son gente muy lista que han crecido política y económicamente a la sombra de su hermana la senadora de la República, la señorita Claudia Edith, lástima que practiquen las malas artes para acrecentar su patrimonio.

-LA DESMEDIDA ambición de los tres hermanos por el poder y el dinero fácil contribuyó -hay que recordarlo- a que la Claudia Edith Anaya perdiera la gubernatura ante el David Monreal-.

-COMO OLVIDARLO -tercia don Roberto-, si aquí en este espacio les dimos su buena revolcada: Claudia Edith también estuvo en el ajo: su asociación fantasmal, llamada Asociación Civil Inclusión Zacatecas (IZAC), no es más que una fuente de extorsión y tráfico de influencias.

“A MIGUEL Alonso, siendo gobernador de Zacatecas, le bajaron decenas de millones de pesos, la propia Claudia Edith desvió algo así como 20 millones de pesos al IZAC cuando era legisladora federal.

“HASTA donde podemos documentar, este negocio de la familia Anaya Mota ha recibido en donación por parte del gobierno del estado, dos terrenos urbanos que en aquellos años tiene un previo ‘bajita la mano’, de siete millones de pesos.

“NO OLVIDEMOS que aquí manejamos hasta documentos ofi ciales, fue Alex el que le hizo la donación del segundo predio con un valor catastral, si no mal recuerdo, de cinco millones de pesos.

-LO RECUERDO muy bien. Yo creo que ustedes también y esa ambición desmedida por el dinero fue en perjuicio de la propia Claudia, fue eso lo que terminó con su sueño de ser gobernadora de Zacatecas: ¿recuerdan que una de sus frases de campaña favorita era ‘ya huele a gobernadora’?

“Y CON esa frase Claudia cayó redondita porque su voracidad provocó la estocada que mató su ambición de vencer a David y despachar en la Casa de los Perros.

-FUE EL principio del fi n: a ver, aquí tengo en mi tableta nuestra columna del 8 de mayo de 2021, cuando comentamos el caso: para que no nos traicione la memoria, ¿me da chance de leerlo, madre Teresa?-.

-POR SU puesto, adelante, aquí ejercemos la libertad de expresión gracias a nuestro director-.

-VOY PUES, así inicia:

Ecos del Debate del Domingo 2 de Mayo

CONSIDERO, no sé ustedes, que el debate del pasado domingo 2 de mayo, entre las candidatas y candidatos a la gubernatura de Zacatecas, fue el principio del fi n para las aspiraciones políticas de la señorita Claudia Edith Anaya Mota, del PRIANRD; para comenzar, le quitaron su eslogan “Claudia huele a gobernadora”, y evidenciaron su supuesta “honestidad” al quedar al descubierto los millonarios convenios de su hermana Mariana, en el gobierno de Miguel Alonso, utilizando una asociación civil llamada “Inclusión Zacatecas”, gracias al tráfi co de influencias de la senadora con licencia.

PERO NO fue sólo eso, sino que la señorita Miriam García Zamora, candidata a gobernador( a) por el partido Fuerza X México, también confinada a una silla de ruedas por un accidente automovilístico, le espetó en su cara que los apoyos que recibió por parte de la senadora con licencia, fueron una simple limosna, ustedes, ¿qué opinan?

-EVIDENTEMENTE, la Miriam desnudó por completo a la Claudia Edith al decirle claro y de frente, que es una mujer deshonesta y la acabó como quien pisa a una cucaracha, diciendo con énfasis:

“¡NO, CLAUDIA, tú no hueles a gobernadora, hueles a corrupción!”.

Y A PARTIR de ahí, la Claudia Edith dejó de usar ese eslogan que los “genios” de la propaganda le vendieron -me imagino-a precio de oro.

Y si vemos las encuestas, la Claudia se hundió y el David se subió al caballo de hacienda rumbo a Palacio de Gobierno-.

-ESTO –tercia don Roberto- fue el último clavo en el ataúd de sus aspiraciones: Claudia -como lo dijo Miriam- “huele a corrupción”.

ASÍ ES como inició el enfrentamiento entre ambas candidatas:

CLAUDIA Anaya siempre presume que ha bajado muchos recursos en beneficio de Zacatecas: lo dice aquí, lo dice allá y en todas partes, lo que se le olvida es transparentar y ser honesta; la asociación “IZAC”, orquestada por los hermanos Anaya Mota, tan sólo en dos años de gobierno de Miguel Alonso “IZAC” creció sin explicación, ¿cuántos convenios conseguiste en el DIF, y por qué la falsedad de tus acciones, dónde está cada peso? Seguimos sin saberlo; lo que duele es echar por delante tú discapacidad, ¿por qué nos usas y te vales de la fragilidad de terceros para tu beneficio? Claudia, sé honesta, basta de fachadas, basta de fachadas que aparentan amor y cordialidad, donde sólo hay soberbia y despotismo”.

-ZAS! ¡QUÉ madrazotote! -dice doña Petra- Y bien puesto; la Miriam reveló que en 2008 sufrió un accidente automovilístico que la llevó a usar silla de ruedas que, dijo, son muy costosas.

SUS RECURSOS -abundó- en ese entonces eran limitados, por lo que buscó ayuda estando tras de Claudia Anaya más de un año cuando era directora de la Comisión Estatal para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (Ceisd) ahora Instituto para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad del estado, negándole la atención: ¿Qué hiciste con los convenios millonarios para tu asociación, para qué los usaste, porque muchos te hemos pedido apoyo?”-.

-ES QUE, la verdad, la señorita Miriam -quien por cierto estaba muy nerviosa porque no está acostumbrada a los reflectores- le dio un buen baño a la señorita Claudia, al revelar en el debate la evidente deshonestidad de la senadora priísta con licencia-.

BUENO, la corrupción es el ADN del PRI. Y la candidata Miriam García siguió desnudando a quien sueña ser gobernadora de Zacatecas:

LA “INCLUSIÓN Zacatecas” -continuó Miriam- siempre fue una asociación favorecida por los gobierno local y federal, desde el 2013 al 2017 recibió cerca de 650 mil pesos (¿mensuales, anuales?) por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, tú hablaste de familias favorecidas, de grandes montos y aquí están las pruebas, este recurso público se debió a benefi cio de tu familia y lo sabemos porque en tus informes no especifi cas el destino de los montos, o quizá, debemos de preguntarle a tu hermana Mariana, reitero el consejo Claudia: sé honesta, no es justo que vengas a pedir el voto una vez más, tú eres el vivo ejemplo de desvío de recursos, tú eres vivo el ejemplo de los políticos que siempre acompañada de una familia y amigos que quieren seguir viviendo del poder.

HAGO UN llamado a la sociedad zacatecana, para que decida bien.

AMIGAS Y amigos de Zacatecas -respondió Claudia, quien claramente mostró su enojo-: no hay nada qué decir de mí, sólo que siempre he estado de la mano de quien más lo necesita sí, con apoyos de 10 mil pesos, de 20 mil pesos, algunos los valoran más otros los valoran menos; sí -reconoció- mi hermana (Mariana) tiene una asociación civil que es con que se ayuda a la gente pero no tiene ninguna observación, ni en la auditoría superior ni en la auditoría estatal.

Claudia, ¿qué Hiciste con Tanto Dinero?

TODAVÍA, al final del debate, Miriam barrió con Claudia:

“HOY QUIERO agradecer a Fuerza X México esta oportunidad, a mi familia Por México esta oportunidad, a mi familia y mis amigos y amigas que siempre me acompañan. Soy una mujer que ha vivido circunstancias difíciles, pero el dolor que siento día a día no me deforma ni me corrompe, simplemente me fortalece, hoy me convierto en la voz de todos los zacatecanos que piden respuestas claras, hoy te pregunto nuevamente, Claudia, ¿cuánto dinero te entregaron por tu asociación “IZAC”? ¿Qué hiciste con tanto dinero, Claudia? Las 96 mil personas que vivimos con discapacidad, te lo preguntamos.

CLAUDIA: hoy la vida me puso a tu lado para poderte ver a la cara y pedirte que, por el bien de los zacatecanos, dejes de mentir.

¡TÚ, NO eres esa persona que vemos en las redes sociales, tú no eres esa persona que va cantando en los caminos, ¡tú no hueles a gobernadora, tú hueles a corrupción!”.

¡SANTO NIÑO de Atocha! A la señorita Claudia se le cayó la máscara de la honestidad; eso sí, tiene un verbo muy aleccionado, pero se le oye perverso. En cambio la señorita Miriam, aún con su falta de tablas ante el público y la televisión, le hizo una buena pregunta que la señorita senadora no supo contestar:

“¿QUÉ HICISTE con los convenios millonarios para tu asociación, para qué los usaste?, porque muchos te hemos pedido apoyo, y no nos lo has dado-.

“ESTA FUE la intervención de la Miriam por la que la campaña electoral de la Claudia comenzó a desmoronarse, gracias a ella, el David no fue arrollado por la senadora, qué pena, tal vez con Claudia Zacatecas estuviera mejor”.

-ESO nunca lo vamos a saber: la voracidad de Claudia y de sus hermanos acabaron con su propio sueño-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.