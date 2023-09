El Gobierno de David Monreal no Tiene Visión: Adán González

“El Acoso Sexual es un Gran Problema”

Por Rubén Palomo Macías

El dirigente del FPLZ, Adán González Acosta, dijo a Página 24 Zacatecas que las denuncias de acoso sexual y laboral en el sistema C5 son lamentables y señaló que esta práctica es muy recurrente en varias instancias del gobierno y del sector privado ya que existen varias denuncias que se han registrado en diversas instancias. Lo extraño es que en esta ocasión se actuó de forma rápida cuando en otras ocasiones no se toma la misma atención.

“Qué bueno que lo hayan hecho de forma rápida pero creo que ese mismo actuar debería realizarse en lo general. Esto debe ser un llamado de atención para revisar lo que pasa en el sistema gubernamental, hay bastantes quejas en muchas áreas y no solamente en el C5. Yo lo he mencionado en varias ocasiones, este es un foco rojo, es un tema en donde, si se quieren evitar problemas a futuro, se deben tomar acciones contundentes”, agregó.

El dirigente aseveró que las cosas en Zacatecas no están como se dicen desde el aparato gubernamental ya que la percepción es distinta y en ese sentido se deben tomar acciones al respecto. El ocupar los últimos lugares en la aceptación de la ciudadanía debe dar una idea del papel que juega el gobierno.

“Cuando esa percepción se empiece a recomponer será una señal de que se va avanzando pero de seguir así quiere decir que no se está atendiendo bien la política social. El gobernador debe analizar todas las situaciones, un gobierno inteligente es aquel que evalúa, mide y está consciente de lo que está pasando con una visión de metas claras. Creo que no se tiene clara esa visión, no se tiene claro el objetivo de lo que se quiere hacer y se está fallando porque no se ve la estrategia de conducción del estado, más bien se ven una serie de errores”, remató.