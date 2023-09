“La Desaparición de Personas y Falta de Medicamentos en el IMSS, son Graves”

Vamos a Protestar Desnudos a ver si así Hacen Caso: Pavón

Por Rubén Palomo Macías

Carlos Pavón Campos, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares (SNTMMSS), aseveró a Página 24 Zacatecas que la calificación del gobierno del estado la da la misma gente y que la situación en la que se encuentra el estado no es la mejor y es de preocuparse, sobre todo por las familias.

“Nosotros estamos en Fresnillo y tenemos conocimiento de gente que ha desaparecido en El Saucito, tenemos cuatro muchachos jóvenes que no sabemos dónde están, no se sabe nada de ellos. Creo que realmente el gobierno debe ponerse a hacer la función que les corresponde, esta situación no está nada fácil”, comentó.

El líder minero añadió que continúa la falta de atención en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y señaló que es injusto que se esté lucrando con la seguridad y la salud de la gente. Aseguró que las empresas aportan mucho dinero al IMSS pero en las instituciones de salud no hay medicamentos, carece la atención y el presupuesto nunca alcanza.

“Nos presumieron a principios de año que habría medicamentos y que el IMSS recibió lo que nunca en la historia en materia de ingresos. Nosotros estamos a punto de hacer una manifestación e ir desvestidos, se los digo porque no nos hacen caso, la delegada del seguro, creo que recibió instrucciones, no me dejó entrar a una reunión, no quieren platicar ni dar soluciones y nosotros ya estamos hartos”, agregó.

Carlos Pavón señaló que los mineros se encuentran muy molestos porque no quieren seguir batallando y se sigue obligando a las empresas a pertenecer al IMSS sin que haya otra opción, lo lamentable es que la institución no brinda la atención debida.

“Si a nosotros nos dejaran elegir el poder contratar seguros que nos puedan dar la atención debida otra cosa sería, pero nos detienen y la gente se enferma, la gente se muere y los del seguro son insensibles a eso. Tope a donde tope vamos a hacer lo que sea posible para que nos atiendan y nos escuchen”, finalizó.