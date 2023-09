Tenemos Paralizada la Cámara de Diputados: Gabriela Basurto

“Por Culpa de Quienes no Saben Hacer Política”

Por Rubén Palomo Macías

La diputada local Gabriela Basurto Ávila, aseguró a Página 24 Zacatecas que quienes no saben hacer política se enredan en temas polémicos, esto respecto al asunto de la donación de un terreno a una asociación civil de la familia Anaya Mota. La diputada aseguró que existen temas internos dentro de la legislatura y las minorías se quieren adueñar de los espacios y al día de hoy se ve un congreso parado que no saca ningún dictamen y no se ha podido avanzar.

“Los grupos mayoritarios de MORENA y el PRI dijimos que tenemos que tomar el control del Congreso para ver si desde la mayoría se puede sacar del bache a la legislatura. Ese fue el motivo por el que se votaron los órganos de gobierno la pasada semana. Sin embargo, desde esa ocasión se quiere envolver en un tema político a un tema de apoyo a la ciudadanía, estamos hablando de un predio donde se va a poner una guardería y el IMSS dijo que hacía falta, algunos diputados anteponen lo político antes de la ayuda a la sociedad”, comentó.

La legisladora lamentó que sus compañeros diputados no sepan hacer política y quieran ensuciar un tema tan noble como la realización de una guardería y se manche por un tema interno del congreso. Gabriela Basurto reiteró que existe interferencia de temas personales y temas políticos, sin embargo, espera que los legisladores entiendan la importancia de ayudar a un sector de la capital.

“Los diputados confunden el tema, era imposible que nosotros le estuviéramos dando un poder a minorías que ya no era posible sostener, tenemos un congreso paralizado, le teníamos que dar dinamismo desde el interior y esto no significa que el PRI unido a MORENA salga a defender al gobernador, es un tema interno del congreso y eso no lo entienden los compañeros, que lástima por políticos de este tipo”, finalizó.