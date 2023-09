Mi Jardín de Flores

Con Sueldos de más de $100 mil

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Mucha gente quiere venir a nuestro movimiento porque nuestro movimiento apoyado por el pueblo de México, es poderosísimo, pero quien venga aquí tiene que tener una convicción, que el poder es servir a la gente’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 22 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

No Pagan ‘Derecho de Piso’ y el Narco los Mata

“ESTA GRUESA la delincuencia organizada en la capital del estado, hoy sábado, de cuatro notas policiacas que publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, tres son hechos sucedidos en la capital del estado: a plena luz del día, a eso de las 2:30 de la tarde, narcosicarios arrojaron un cadáver partido en cachitos en bolsas de plástico en la calle Del Ete, colonia Francisco E. García.

HORAS DESPUÉS, en pleno Centro Histórico, tras una persecución, un narco fue arrestado por llevar en un automóvil Honda Civic una subametralladora calibre .45, con 30 cartuchos útiles, ¿qué andaba haciendo ese delincuente armado con esa arma tan letal, a quién buscaba? No informan nada, sólo que lo detuvieron y lo pusieron a disposición de las autoridades federales.

Y POR la noche, alrededor de las 20:00 horas, un hombre fue asesinado a balazos a quemarropa dentro de una panadería ubicada en la calle Miguel Chávez, del Barrio La Pinta.

TRASCENDIÓ que lo acribillaron a tiros porque el dueño del negocio ‘se negó a pagar el derecho al narco. Obvio, no hubo detenidos: el narco cogobierna Zacatecas con David Monreal

-PERO no nada más es la capital del estado, don Roberto, los narcos tienen presencia en todo Zacatecas y sí, claramente se nota que lo cogobiernan con David Monreal: están bien metidos en la distribución y venta de cigarros, cerveza y otros productos además del cobro de piso a empresas y comercios.

-ES CORRECTO, esto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero lo más cabrón de todo esto es que con los negocios pequeños se ensañan, llegando al asesinato: ¿cómo un negocio pequeño puede sobrevivir si las cuotas que exigen los narcos son, mínimo, de 15 mil pesos mensuales?

-¡BENDITO MI Padre Dios que nosotros en Chalchihuites no tenemos esa desgracia!, nuestro milagroso Cristo del Santo Entierro lo ha impedido-.

-ZACATECAS sobrevive gracias al Santo Niño de Atocha, porque si no fuera así, el David ya hubiera entregado el estado completo al Narco: si de por sí, no agarran a ningún sicario infraganti, ¿se imaginan al narco instalado en la Casa de los Perros?-.

-NI LO diga, doña Petra, que en un descuido se aparece en Zacatecas el mismito ‘Mayo’ Zambada para hacerle corte de caja a David y si encuentra cuentas chuecas se arma la balacera en todo el estado entre los dos cárteles-.

-¡AVE MARÍA Purísima!, ni lo diga, no caiga en invocaciones-.

Zacatecas en Penúltimo Lugar

-EN NINGÚN gobierno habíamos estado tan mal como en este: en todos los rubros, con excepción de la violencia e inseguridad en las que ocupamos primeros lugares, en los demás estamos en los últimos lugares como por ejemplo en ‘la producción de la industria de la construcción por entidad federativa, en julio de 2023’, en donde el Instituto de Información Estadística y Geográfi ca de Jalisco (IIEG), nos ubica en penúltimo lugar con menos 23.1%, apenas arriba de Morelos que resultó último por 36.3%-.

-ES QUE el del David Monreal es el gobierno de los últimos lugares, tanto que él mismo está califi cado como el peor gobernador del país: el más malo de los 32 gobernadores de Mexico-.

Un Gobernador sin Visión

-SEGÚN DON Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), el gobernador don David Monreal ‘no tiene visión social: su gobierno es un desorden y en todas las áreas el acoso sexual es un gran problema y se refi rió a la actuación del titular del C5, don Herón Moreno López, quien fue cesado de su alto cargo por acoso sexual y laboral: el connotado luchador social declaró a nuestro Diario Página 24 Zacatecas que esas prácticas son muy ocurrentes y ‘se dan en varias instancias del gobierno y el sector privado, lo extraño -para él- es que en esta ocasión (con Herón) se actuó de forma rápida cuando en otras ocasiones no se toma la misma atención’, vaya ni con el asesino exalcalde Julio César Chávez Padilla, ni con el excoordinador de la FENAZA Benjamín Medrano Quezada, acusado de robar más de 60 millones de pesos:

“QUÉ BUENO que lo hayan hecho de forma rápida pero creo que ese mismo actuar debería realizarse en lo general. Esto debe ser un llamado de atención para revisar lo que pasa en el sistema gubernamental, hay bastantes quejas en muchas áreas y no solamente en el C5. Yo lo he mencionado en varias ocasiones, este es un foco rojo, es un tema en donde, si se quieren evitar problemas a futuro, se deben tomar acciones contundentes’.

-NO CREO que eso suceda: recuerden que en todos los gobiernos lo que hace la mano, hace la tras: ¿no el propio David mostró el camino a seguir cuando le agarró las nalgas a la Maestra Chío, hoy presidenta municipal de Juchipila?, por eso hay tanto macho en este desgobierno, si el David es el que puso el ejemplo-.

-POBRE de doña Sara, lo que ha de sufrir con un marido afi cionado al trago y enamorado, ella tan distinguida y abnegada-.

-ASÍ SON los Monreales: ahí está el ‘Monris’ que no se co… me solo, no porque no se guste, sino porque no se alcanza, jiarjiarjiar; este chistorete estuvo muy en boga cuando era gobernador y ‘a las mujeres más bonitas se llevaba… en helicópter y directo a la Sierra: pin, pon, papas’, decían que no fallaba-.

-¡DOÑA PETRA!-.

-ES QUE así son los Monreales, madre Teresa, y además son cómplices: uno a otro se las pasan y luego las meten en la nómina con sueldazos de hasta más de 100 mil pesos mensuales-.

-¡NOOO!-.

-SÍ, madre Teresa, yo no miento ¿verdad, don Roberto?-.

-ES CORRECTO, además son muy descarados: la oposición podría armarles tremendo escándalo y restarle muchísimos votos a nuestro partido en las elecciones de 2024-.

David Monreal Miente y Engaña a los Zacatecanos

QUIEN no le cree a David ni ‘el bendito’, es el dirigente de la Coordinación Ejecutiva del Frente Social por la Soberanía Popular (FSSP), el aguerrido José Santos Hernández, quien en un inició no vio con malos ojos la llegada de David a Palacio de Gobierno, pero con el paso del tiempo se fue desilusionando del actuar del fresnillense ‘que ni siquiera se levanta temprano’, por eso no vacila en asegurar que David es mentiroso y engañador:

‘INICIÓ (su gobierno) queriendo hacer trampa a los trabajadores y derechohabientes del Issstezac, cuando hizo suya la iniciativa de Alejandro Tello para reformar la Ley del Issstezac, que en lugar de remediar la situación tan difícil que atraviesa el instituto, hizo lo contrario: apoyó las mismas medidas que han venido apoyando los demás gobiernos’ en contra de jubilados, pensionados y activos trabajadores del Issstezac, y sentenció:

‘GOBERNAR DE esa manera, es ir mintiendo, engañando, tratando de sorprender, y esa no es la actitud de un buen gobernante; si es así al inicio, cuando debe ganarse la confi anza del pueblo, imagine ahora, en dos años que lleva de gobernador no se han visto correcciones benéfi cas para la ciudadanía’.

“Y PARA Santos el gobernador no tiene remedio, porque David no comulga con la 4T, y vaticina:

‘DAVID MONREAL va a seguir los próximos años de su sexenio igual, no habrá ningún cambio positivo, al contrario, es más factible que se agraven los problemas con él, a que se solucionen; ni siquiera estando el presidente López Obrador ha podido corregir el rumbo, sea quien llegue a la presidencia de la República menos va a atender los consejos o las directrices del gobierno federal si continúa la 4T’.

-CON EL David, madre Teresa, don Roberto, nos equivocamos, creímos que con él la 4T estaba asegurada, pero hoy ni siquiera la nombra y se está dedicando a la transa de manera descarada, ojalá y mi ‘cabecita de algodón’ ordenara una auditoría para que saliera toda la pus-.

-DESDE ahorita -dice don Roberto- les aseguro que no la libraría, me dicen que ‘le mete muy duro las manos al cajón’-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.