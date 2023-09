Continúa a Paso Firme la Gira “La Esperanza nos une” en Zacatecas: Ulises Mejía Haro

La gira “La Esperanza Nos Une” avanza por los municipios del estado, convocando a todas y todos a la unidad y movilización en torno a consolidar este movimiento pacifico que encabeza la Dra. Claudia Sheinbaum; así lo comentó Ulises Mejía Haro, coordinador estatal de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en Zacatecas, “avanzamos con paso firme con asambleas informativas donde Unidos atendamos las cinco tareas encomendadas por nuestra coordinadora nacional Claudia Sheinbaum”.

Samuel Herrera, ex presidente municipal de Guadalupe y ex diputado federal comentó que estos llamados a la unidad y a la movilización fortalecen al movimiento, “debemos todos contribuir con trabajo en torno a las tareas encomendadas por la ex jefa de gobierno de la CDMX Claudia Sheinbaum y a la defensa del proyecto de nación que inició nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se privilegia a los más necesitados”.

Los ex senadores de la República Raymundo Cárdenas y Antonio Mejía Haro, así como los ex diputados federales Luis Medina Lizalde, Alfredo Basurto, Mirna Maldonado y María de Jesús García enfatizaron que debemos fortalecer estos comités con el objetivo de defender la 4T con argumentos, ya que el día de mañana estaremos contrastando dos proyectos: el de los que quieren regresar al pasado, donde se privilegiaban los intereses económicos de unos cuantos a costa de la pobreza de las mayorías, el llamado modelo económico neoliberal, contrastado con el que defendemos nosotros los de la Cuarta Transformación, este Proyecto de Nación en su segunda etapa 2024-2030 con la filosofía del Humanismo Mexicano, donde se atiende a todos y de manera especial a los más necesitados “por el bien de todos primero los pobres”.

Finalmente, Ulises Mejía Haro comentó que el humanismo mexicano que abandera nuestra coordinadora nacional de defensa de la Transformación, es la lucha contra la pobreza y la desigualdad con el firme objetivo de lograr el bienestar del pueblo, banderas legítimas que enarbola una mujer científica, preparada y honesta como es Sheinbaum Pardo, “por ello nos sumamos con mucho entusiasmo a todas las tareas, estamos convencidos que el proyecto de nación tendrá continuidad con sello propio y vamos a apoyar desde nuestra trinchera con todo lo que esté a nuestro alcance”.