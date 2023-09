“Vacío de Poder en Guadalupe, Después de la Huida del Exalcalde Chávez Padilla”

José Saldívar no Tiene ni Idea de Cómo Gobernar: Adame

Por Rubén Palomo Macías

Faustino Adame Ortiz, coordinador del FPLZ, declaró a Página 24 Zacatecas que el municipio de Guadalupe se encuentra pasando por una transición luego de que el alcalde Julio César Chávez Padilla, fue desaforado y anda huido después de que el Poder Judicial giró orden de aprehensión a él y a su esposa “Susi”, por el asesinato del conocido abogado Raúl Calderón Samaniego, primo del diputado federal Jorge Álvarez Máynez.

Faustino Adame aseveró que el municipio se encuentra sin cabeza ya que el actual presidente municipal, José Saldívar, no tiene idea clara de cómo gobernar Guadalupe, uno de los municipios más violentos de Zacatecas.

“Sabemos que hay muchas necesidades en Guadalupe y no se toma la atención debida a las colonias, no se atiende el campo y hay un problema fuerte de vivienda. Hay aproximadamente 180 colonias que no están regularizadas y la población continúa creciendo cada día más. Con la problemática del campo hay una gran migración hacia las ciudades, esencialmente a Guadalupe, quien tiene el segundo lugar de migración”, señaló.

Faustino Adame mencionó que por estas razones se ha agudizado la problemática social del municipio y agregó que existen problemas internos en el ayuntamiento municipal por los reacomodos de los diversos grupos políticos que existen luego de que huyó el exalcalde Julio César Chávez para no ser aprehendido al igual que su esposa.

“Sabemos que hay problemas hasta para el pago de nóminas; el líder del SUTSEMOP nos dijo que había problemas muy fuertes, cómo que es un cáncer y cómo que aún no se pueden organizar luego del abandono. La vida sigue y creo que está muy mal, por parte de los que están en la presidencia municipal, que no ven la problemática allá en las colonias, por eso también se agudiza la inseguridad, diario hay víctimas de hechos violentos y eso no se detiene, hay un vacío de poder”, aseveró.

Finalmente el coordinador hizo un llamado para que las autoridades municipales cumplan con su obligación atendiendo a la gente ya que para eso están ahí y no solo para ir a cobrar, se debe priorizar la atención a la ciudadanía y a las problemáticas.