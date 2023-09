“En Unos Días Arrancará el Proyecto de Videovigilancia en Transporte Público”

Millonaria Inversión Para Proteger a Choferes: Reyes

Por Rubén Palomo Macías

Javier Reyes Romo, subsecretario de Transporte del estado, comentó a Página 24 Zacatecas que se está dando continuidad al proyecto de implementación de cámaras de seguridad en el transporte público, sin embargo, no se busca alardear al respecto por el resguardo de algunas cuestiones de seguridad.

“Es un proyecto muy fuerte y muy intenso en donde esperemos que todo el transporte público, a partir de que el proyecto empiece a caminar, cuente con videocámaras de seguridad y el mentado botón de pánico, que ha habido proyectos anteriores pero que no se ha podido consolidar, va junto con este proyecto y lo más importante es que con la nueva construcción del C5 habrá un área especial para la videovigilancia y la atención de urgencias o emergencias del transporte público del estado”, mencionó.

Reyes Romo aseveró que esta modalidad de vigilancia es nueva en el estado y el gobernador será quien realice el enuncio en los próximos días generando un impacto fuerte en favor de los ciudadanos que utilizan el transporte público pero sobre todo a favor de los choferes de las unidades de transporte.

“Ya estamos esperando solamente que haga los anuncios el señor gobernador, ya está todo prácticamente listo para que se inicie. Los transportistas son los más interesados, lo han reclamado durante mucho tiempo”, agregó.

Respecto a la participación de transportistas en actividades delictivas el subsecretario comentó que no se puede señalar esa parte, sin embargo, existe una buena voluntad de los transportistas por mejorar las condiciones de las unidades de transporte.

“Esperemos que en los próximos días veamos en las calles carros nuevos en favor del servicio público. En este momento no se contempla una mejora en los camiones urbanos, estamos reclamando diariamente a los concesionarios pero nos dicen que no hay dinero, no hay recurso, están quebrados y hay por lo menos tres rutas que no están funcionando y se está buscando la fusión de rutas para que el servicio pueda llegar a las colonias donde se dejó de prestar el servicio”, finalizó.