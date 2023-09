Mi Jardín de Flores

Volvió a Huir el muy “Cobarde”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 26 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¿LE CREEMOS a don Francisco José Murillo Ruiseco, quien dijo que ‘el secuestro de los siete jovencitos ocurrido el pasado domingo 24, alrededor de las 5:00 de la mañana en el rancho El Potrerito en el municipio de Villanueva, a donde habían ocurrido a un festejo, no está relacionado con el reclutamiento forzado de los grupos delictivos al explicar que los modus operandi son distintos -por lo que- este no es el caso de estos jóvenes’?

-YO LE contesto con otra pregunta -dice doña Petra-: ¿qué otra fuerza delincuencial que no sea los narcos puede privar ilegalmente de la libertad a cinco personas sin ser detenidos?-.

-PUDIERA ser que el Fiscal Murillo tuviera otros datos -tercia don Roberto-, pero yo también creo que fueron los narcos y con el plan de forzarlos a ingresar a sus filas, ¿para que otra cosa?

“ES CLARA la intención: yo comulgo con la máxima del maestro Manuel Buendía Tellezgirón: ‘Si veo una ave palmípeda que camina como pato, grazna como pato, nada como pato y se aparea con las patas, tengo todo el derecho de deducir que es un pato’.

“EL FISCAL también asegura que ayer ‘lunes se desplegaron 300 elementos de las distintas corporaciones de seguridad para realizar las acciones de búsqueda necesarias para localizar a los siete muchachos, y abundó: ‘Estamos trabajando en ello, y el despliegue que se tiene en esa región es muy importante, se va a continuar en esa operación, no solamente en este caso, sino cuando se da una no localización de una persona siempre se realizan importantes acciones operativas’.

-MIS HERMANAS y yo estamos en oración, por la pronta aparición sanos y salvos de esos siete niños, pues nos impactó mucho esa desaparición masiva, lo que comprueba una vez más que nadie en Zacatecas está a salvo de perder la vida, de ser secuestrado, extorsionado o asaltado; la criminalidad va al alza ante la indiferencia o complicidad del gobierno de don David, quien no se cansa de decir:

-¡DESGRACIADO e infeliz demagogo!, es un farsante, un defraudador que merece estar en la cárcel al igual que ‘El RaTello’ por haber engañado al pueblo con promesas falsas que sabía no podría cumplir: hoy la violencia, la inseguridad y la venta y consumo de drogas está en todo su apogeo, gracias al desgobierno del David.

Y Hablando del Rey de Roma…

-OTRA vez don David mostró repudió a sus gobernados que buscan su apoyo o le quieren pedir justicia, pues para eso está, para escucharlos, al menos, pero desgraciadamente no es así, sino todo lo contrario.

“AYER nuevamente le dio la espalda al pueblo y huyó por la puerta de atrás del Congreso del Estado para no escuchar los problemas que le quería plantear un grupo de ganaderos y agricultores que tienen graves problemas de sobrevivencia por los estragos que les ha causado la sequía”.

-LA MERA verdad yo no sé por qué el David quería ser gobernador, bueno, sí: para darse vida de rey y hacerse multimillonario, aunque él decía que era por amor al pueblo al que quería sacar de la pobreza y le creímos: 12 años tardó para ganar la gubernatura con el cuento de que gobernaría honestamente y a favor de la gente pero no es así: la desprecia, como ayer nuevamente quedó evidenciado.

“DECENAS de campesinos querían hablar con el David para exponerle sus problemas y pedirle su apoyo, pero el muy “cobarde” salió por la puerta de atrás -como lo publica hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas- para no escucharlos; claro ya no necesita el voto ciudadano, ya logró su cometido y ahora le da la espalda como también se las dio a las ‘madres buscadoras’, el pasado sábado 16 de septiembre en el Centro Histórico, qué poca ma…-.

-POBRE A mí me da lástima: su cargo será por seis años, y su vergüenza por haber olvidar que unas mujeres, a las que se negó a atender, le gritaron ‘¡Cobarde!’, siendo don David la autoridad más grande del estado-.

-COMO dice mi ‘cabecita de algodón’: ni con el agua de todos los océanos se quitará el mote de ‘Cobarde’-.

“PERO lo que me a mí me da coraje, es que el David intenta imitar a mi ‘cabecita de algodón’ hablando pausado y moviendo las manos como él, pero su imitación es burda, es caricaturesca, no le queda: AMLO sólo hay uno, y nunca ha salido por la puerta de atrás, él sí es hombre y atiende a la gente, no es un payaso como el David que se cree hecho a mano y se sigue levantando tarde, según me dicen”.

Continúan las Desapariciones Forzadas

“HOY NUESTRO Diario continúa publicando las Cédulas de Búsqueda, todos los malditos días suceden secuestros, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad o como quieran llamarle: “EL NIÑO JUAN MIGUEL RAMOS ARELLANO de 16 años, desapareció el 24 de septiembre del presente año en Fresnillo, Zacatecas, y “JONATHAN GUADALUPE PALOMINO CRUZ de 26 años, desapareció en Villa de Cos, Zacatecas, desde el 30 de julio de 2023, y desde entonces no se sabe nada de él.

“EN CUANTO agresiones del narco, una pareja de hombre y mujer fue baleada cuando tripulaban un automóvil por la calle Naranjos, colonia Las Arboledas; afortunadamente no perdieron la vida, pero ambos fueron trasladados al Hospital General en donde luchan contra la parca”.

-PARECIERA que nomás quisieron darles un susto, de lo contrario ahí mismo lo hubieran matado-.

-TAMBIÉN pudiera ser -opina doña Petra- que la gente que los baleó es novata y falló en su intento-.

-PUES ojalá y sigan fallado.

BUENO, yo me voy. Se Quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.