Mi Jardín de Flores

¡Justicia!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 27 de septiembre de 2023. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Zacatecas Sufre y David Monreal Calla

ESTABA previsto, era lo mínimo que podían hacer ante la inefi cacia, ineptitud e indolencia de un gobierno como el de don David Monreal Ávila, que no sabe escuchar a la gente: que familiares de los siete niños secuestrados por los malos organizados bloquearan la circulación de vehículo de la carretera federal 54, para exigir la pronta ubicación y liberación de esos inocentes chamacos.

-AL DAVID le pasó de noche el abominable secuestro de esos siete jovencitos -responde doña Petra-, pues ni siquiera se dignó a dirigirles unas palabras de aliento: un ‘ya los estamos buscando y haremos todo lo humanamente posible para que pronto regresen a sus casas sanos y salvos’, no, estas palabras nunca saldrán de sus malditos y engañadores labios, ¿dónde quedó su ‘amor con amor se paga, cuando andaba mendigando el voto que lo llevó a Palacio de Gobierno’?, el David es un defraudador, un farsante que alardea ser el dueño de Zacatecas-.

-DE DAVID no me sorprende nada -tercia don Roberto-, ahora el que me dejó perplejo es el general Arturo Medina Mayoral, secretario de Seguridad Pública, quien demostró no sólo su intolerancia, sino su falta de humanidad, respeto y comprensión para con los padres y madres de los siete jovencitos secuestrados.

“ERA LÓGICO que el general, en su calidad de secretario de Seguridad Pública Estatal, fuera con su gente a pedirles a los padres de los secuestrados que desbloquearan la carretera, pero también debió prever que recibiría no sólo negativas sino justificados reclamos, como bien lo narra la compañera reportera Irma Mejía, corresponsal de El Universal, en su crónica que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas:

‘SI FUERA un hijo del gobernador David Monreal o del fi scal Francisco Jose Murillo Ruiseco ya estuvieran buscándolos por tierra, mar y cielo’.

‘SI ELLOS (las autoridades) no hacen nada, tomaré por mi cuenta el caso, si eso implica meterme en problemas no importa, por mi hijo yo hago lo que sea. Si ellos no mueven a sus elementos yo soy capaz de ir a buscar a mi hijo y sus amigos’.

‘SI USTEDES tienen miedo, nosotros vamos. A lo mejor nosotros los encontramos. Denos una arma y nosotros vamos, retaron las mujeres’.

“FUE entonces que el general Arturo Medina mostró el cobre”:

“¡VAMOS, pues! Dicen que vamos, pos vamos, órale. Vamos para allá. Ah, pos no dicen que vamos, porque de todas maneras voy a liberar aquí. Súbanse a una patrulla y yo los llevo (sic) Ustedes dicen vamos. ¡Ah, verdad!’.

-MUY MAL hecho, yo creí que don Arturo Medina -si bien es gente recia por su formación militar-, era más inteligente, cuando menos pragmático y nada tonto, porque las indignadas mujeres lo que pedían era que agilizaran la búsqueda de sus hijos, ante el silencio del gobernador, don David Monreal y si pidieron una arma fue por la desesperación que sentían por el secuestro de sus hijos casi unos niños, ellas no pidieron sumarse a ellos; además, el general dejó entrever que saben dónde están los malos organizados al decir: ‘Vamos yo los llevo’-.

-A MÍ no me extraña que ‘el yeneral’ sea un barbaján, sí que lo demuestre públicamente, pero no olvidemos que en este desgobierno ‘lo que hace la mano, hace la tras’, así es el gobernador de inhumano y así es su gato de angora, por muy de angora que sea, imita el comportamiento barbaján e indolente de su Patrón quien no respeta el sufrimiento ajeno; y se pone de tú a tú con las víctimas, las que, por cierto, tienen razón: ‘Si el desaparecido fuera un hijo de Monreal ya estuvieran buscándolos por tierra, mar y cielo’.

-OTRA rayita al tigre-.

-Y LAS que faltan, porque desgraciadamente la violencia y la inseguridad están peor cada día y no se ve como pueda el David disminuirlas-.

El Narco se Sigue Burlando del Desgobierno Monrealista

“ESTÁ VISTO que el narco se sigue burlando de David y su ‘desgobierno’, hoy mismo nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica la privación ilegal de la libertad de un policía municipal de Guadalupe: varios narcos llegaron en dos camionetas a eso de las 4:00 de la mañana al domicilio del uniformado, ubicado en la calle Mezquite, en la comunidad San Jerónimo, lo sacaron violentamente de su hogar, lo metieron a una de las camionetas y se lo llevaron.

“EL POLICÍA es Emmanuel Martínez Castañeda de 35 años; lo que se me hace un tanto extraño, según la descripción que hace la Fiscalía, es que el uniformado tenga en su cuerpo tatuada ‘la imagen de la Santa Muerte, varias calaveras, un rosa, un reloj, la leyenda Virus, una fl echa vikinga con una brújula, una calavera sentada en una taza, unos dados con cartas y las letras E.M.C’, que son sus iniciales del policía privado ilegalmente de su libertad de manera violenta.

“NO SÓLO es el caso del policía, hoy se publican otras Cédulas de Búsqueda como la de MIGUEL ANGEL PÉREZ DELGADO de 36 años, desaparecido desde el 27 de mayo del presente año aquí en Chalchihuites, Zacatecas, y DANIEL LIMONES REYES de 30 años, desaparecido en Río Grande, Zacatecas, el 17 de septiembre de 2023.

“OTRO CASO: varios narcos llegaron en un vehículo a la calle Susticacán, fraccionamiento Real de San Ramón, echaron abajo la puerta de una casa, allanaron violentamente el hogar, le dispararon a una mujer y huyeron dejándola gravemente herida: el ataque armado fue al fi lo de las 7:00 de la mañana de ayer martes.

“ESTO pudiera decirse que es pecata minuta, porque lo que mantiene conmocionado a todo Zacatecas y al país entero es la desaparición de los siete chamacos de Villanueva; incluso, la senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, urgió al gobierno de David Monreal a ‘localizar con vida a los adolescentes secuestrados:

‘ANTE LOS hechos trágicos que son una cotidianidad en Zacatecas, mi estado, la indiferencia sería una omisión. Por lo que hago un llamado enérgico para que las autoridades de seguridad implementen o reestructuren la estrategia en la materia, particularmente en las zonas, municipios y comunidades que son focos rojos y donde existe una mayor incidencia delictiva… La angustia que viven las familias de estos siete jóvenes privados de su libertad, así como de todas las familias zacatecanas que atraviesan por una situación similar, requiere de nuestro acompañamiento, nuestra empatía y nuestra solidaridad…”.

-A LA Geovanna nomás le faltó decir ‘si el David no puede cumplir con lo prometido de regresar la paz y la tranquilidad cuando andaba pidiendo el voto que lo llevó al poder, que renuncie’.

-ES LO que ya está diciendo mucha gente decepcionada que, incluso votó por David, pues creyó que él sí cumpliría su palabra, palabra que no cumplió Alex, pero que está viendo que tampoco David quien resultó peor que su antecesor-.

-ES UNA verdadera desgracia, don David es un fraude.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.

P.D.

ES terrible, al momento de esta entrega, me acabo de enterar que seis de los siete muchachitos fueron localizados sin vida; hay conmoción nacional, todo México está hablando de esta abominable desgracia ¡Justicia!