Explota Saúl Monreal Ávila Contra Noemí Luna Luego de Señalarlo Como Insensible

“La Reto a Debatir, no le Tengo Miedo”, Truena “El Cachorro”

Por Rubén Palomo Macías

Luego de que la diputada federal, Noemí Luna Ayala, señalara como insensible al presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, el alcalde aseguró que no entrará en politiquería barata ya que la diputada conoce la postura del presidente, mencionó a Página 24 Zacatecas. Monreal Ávila aseguró que hasta que se sacude a los diputados es cuando se obtiene una respuesta de su parte.

“Hasta que se les sacude es cuando empiezan a salir, yo los quiero ver en el presupuesto, qué bueno que acudieron al llamado y se sumen al gobernador. Vean el recorte de participaciones, vean el presupuesto que se nos viene donde estará corto, ahí es donde los quiero asumir. La postura debe fijarse en la cámara alta y en la cámara baja no en TikTok, no en las redes, que vayan y fijen su postura, que den debate porque para eso están representándonos, no hemos visto a un diputado dando el debate en tribuna defendiendo los intereses de Zacatecas” comentó.

El hermano del gobernador de Zacatecas invitó a los diputados a sumarse a defender el presupuesto del estado y que hagan un llamado ya que eso es lo que se quiere y se desea desde el estado. Saúl Monreal añadió que no le tiene miedo a la diputada y la llamó a realizar un debate asegurando que tiene la calidad y autoridad moral para hablar.

“¿Usted dónde está, diputada? Dígame qué está haciendo por el presupuesto de Zacatecas, si está viendo que lo están recortando, quiero saber qué está haciendo. Es una constante de la oposición, estamos en tiempos políticos, si quieren entrarle a la política le entramos, al debate, pero no a la politiquería, a la política barata, a eso no. Estoy por Zacatecas, súmense al gobernador y a sus políticas públicas ahorita se requiere, no sabemos ni qué están haciendo los diputados por los siete jóvenes desaparecidos, no están dando debate, no fijaron postura en el Congreso, eso es lo que los zacatecanos están esperando. Quieren debate, les daré debate, no les tengo miedo, a quien sea, la diputada contestó por alusiones personales”, finalizó.