Mi Jardín de Flores

¡Ineptos, mil Veces Ineptos!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 28 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

Ineptos, mil Veces Ineptos

¡DIOS DE mi Vida, cuánto dolor! Siete muchachitos víctimas de los malos organizados, a seis de ellos les arrancaron la vida y el séptima se encuentra hospitalizado, ruego a mi Padre Dios por su vida.

ES TERRIBLE, Zacatecas está en boca de todo mundo, tenemos un gobierno inepto, corrupto, impune e insensible: ciego, sordo y mudo, ante tantas vidas perdidas. Estoy anonadada y me siento desfallecer ¡cuánta atrocidad, Santo Niño de Atocha!

-TRANQUILA, madre Teresa, siéntese un ratito, la noto muy pálida-.

-ESTOS CRÍMENES -tercia don Roberto- impactan demasiado, sobre todo por la negligencia criminal: las autoridades policiacas, bien pudieron hacer algo para impedir su asesinato, pero como el secuestro sucedió en domingo, los jefes: Francisco José Murillo Ruiseco y Arturo Medina Mayoral estaban plácidamente descansando y no actuaron sino hasta el lunes, ¡ineptos, mil veces ineptos!

“ADEMÁS la ‘pendejiaron’, la búsqueda de los jovencitos debió haber iniciado en el lugar de los hechos barriendo todo el terreno con los helicópteros, drones y personal efectivo.

“ADEMÁS que no se hagan pendejos, ellos saben perfectamente bien quiénes controlan la droga en Villanueva y donde tienen sus casas de seguridad, bien que los ubican, no hay poder más cañón que el gobierno y una caterva de delincuentes, por más que estén organizados y sean muy ‘inteligentes’ no podrán nunca con el estado que tiene el poder político, económico y social.

“SI EL narco existe es porque altas autoridades están coludidas con él, negarlo sería otra pendejez porque el pueblo lo sabe muy bien y se da cuenta cuando al vecindario llega gente que se dedica al crimen y aunque lo denuncia, no les hace nada la policía porque está bien puesta’, esta es la verdad, lo demás son ‘mamadas’.

“EN ZACATECAS necesitamos un gobernador valiente, incorruptible y capaz que saque del estado a esas lacras o las refunda en prisión, nada de que son ‘inteligentes’, son tan pendejos que por eso matan a la gente; si su negocio son las drogas y su principal cliente los gringos, no tienen por qué envenenar a nuestros jóvenes, cobrar derecho de piso, extorsionar, robarnos la paz y la tranquilidad a los ciudadanos, eso es traición a la patria y como tal deberían ser detenidos y juzgados, ¡ya basta de tanta complicidad!”.

-EL SANTO padre Amaro también lo dice: no hay crimen impune si no cuenta con el apoyo de funcionarios corruptos que al igual que los malos organizados, merecen la cárcel por muchos años: en Jalisco mataron a un exgobernador, se afirma que fueron los malos organizados y el homicidio continúan impune-.

El Festival Internacional de Teatro de Calle

-PUES YA viene el Teatro de Calle iniciará el 14 de octubre y finalizara el 21, son siete días que en el gobierno de Amalita se vivieron los mejores años, pero luego llegó el gobierno del ‘Pinocho de Bernárdez’ y sembró la violencia, la inseguridad, la complicidad y la impunidad, al abrirle las puertas al narco de par en par y hasta la fecha-.

-PÉSIMO gobierno el de Alex -dice don Roberto-, pero el de David ya lo está superando, con el agravante del valemadrismo y el nulo acercamiento con la gente, de la que huye en cuanto le hacen señalamientos o pedimentos de apoyo: lo que hizo con las madres buscadoras fue la gota que derramó el vaso al darles la espalda y escapar al grito de ‘¡no huyas cobarde!’; hizo lo mismo con los ganaderos y productores de frijol que querían exponerle su problema por la sequía, pero el desgraciado huyó de la Cámara de Diputados por la puerta de atrás; Alex también fue ojete como gobernador, pero David le dijo ‘quítate que a’i te voy’; y resultó peor-.

La Violencia y la Inseguridad al Alza

“HOY NO enteramos por medio de nuestro Diario Página 24 Zacatecas que llegaron a la capital del estado 500 elementos del Ejercito Mexicano, ‘para reforzar la seguridad de Zacatecas’, pero valen chetos porque los asesinatos continúan: anoche, en Fresnillo, mataron a balazos a un hombre que caminaba por la lateral de la Avenida Paseo del Mineral, colonia Benito Juarez: lo acribillaron con armas de grueso calibre y no hay detenidos.

“EN GUADALUPE, otro de los municipios más peligrosos de Zacatecas, un individuo que se encontraba dentro de su hogar, ubicado en la calle Orden Mundial, fraccionamiento Ojo de Agua, fue baleado a quemarropa por narcosicarios que entraron violentamente a su casa para luego huir con total impunidad; la víctima fue trasladada al Hospital General, en donde lo reportan grave.

“EN CUANTO a desapariciones forzadas, hoy se publica en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, la Cédula de Búsqueda de: JOSÉ MIGUEL ALVARADO GUARDADO de 39 años, desaparecido en Villanueva, Zacatecas, el 15 de abril del presente año”.

Informe de Seguridad del Gobierno de México

“Y CON la ‘novedad’ que hoy amanecemos en quinto lugar, como el estado con más asesinatos: siete, cometidos ayer miércoles 27”; pero sí nos califi can per cápita, ocupamos el primer lugar, ¿qué les parece?

-EL DAVID nos defraudó, resultó un petardo y mostró el cobre-.

-QUÉ LE vamos a hacer, nos engaño el hombre que prometió regresarnos la paz y la tranquilidad.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.