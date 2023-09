“Fresnillo es Seguro, yo Hago mis Actividades y no me Pasa Nada”

El Tino es no Andar Donde no nos Corresponde: Omar Carrera

Por Rubén Palomo Macías

El exdiputado local, Omar Carrera Pérez, mencionó a Página 24 Zacatecas que las aspiraciones del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, de contender por otro puesto político son válidas ya que es un ciudadano con derecho a la libre expresión y al libre albedrío de buscar otro cargo y serán los propios habitantes del municipio quienes decidirán si le dan su apoyo o no.

“Yo vivo en Fresnillo y quiero hablar bien del municipio, que nos vaya bien allá a todos porque luego el tema de los paisanos y de la propia familia de tanto que se habla de manera negativa empiezan a correr un sin fin de historias y de fantasías que no son realidad. Yo vengo ahorita de Fresnillo, voy temprano al rancho, voy a mis actividades y no he tenido ningún incidente, andamos con precaución y creo que el tino de esto es no andar donde no corresponde, donde sepas que puede haber algún incidente”, comentó.

El exdiputado aseveró que nadie puede escapar de algún enfrentamiento y quedar en medio de un fuego cruzado, cómo ha sido el caso de muchas personas, pero se hacen votos porque esta situación mejore y se arme una estrategia que a la gente le convenza para que los índices de percepción bajen.

“Se ocupa un trabajo más minucioso por parte de las autoridades y la sociedad civil, creo que el conjuntar esfuerzos es como saldremos adelante. Lo que digo es que de tanto que se habla mal se hace el teléfono descompuesto, una persona señala que encuentran un cuerpo en alguna comunidad del municipio y esa misma persona va y le platica a otra persona que fueron cinco y esa persona le cuenta a otra que estuvieron en la carretera aumentando la información. Hay que ser muy responsables en el cómo se maneja la información”, agregó.

Carrera Pérez aseguró que los medios de comunicación deben ayudar para que se informe la verdad más allá del tema o de lo que se esté hablando y no se aumente información falsa ya que el tema de la inseguridad a nadie ayuda.

“Espero que se hable bien de Fresnillo, que se hable bien de Zacatecas, aún con la situación que nosotros sabemos que prevalece, pero el hablar bien, con la verdad, lo que es nada más, nos puede ayudar bastante”, finalizó.