Que la Fiscalía Pida a la Legislatura el Presupuesto Necesario Para la Búsqueda de Desaparecidos: Medina

“Si David Recibe o no a Familiares de Desaparecidos es Irrelevante”

Por Rubén Palomo Macías

El morenista José Luis Medina Lizalde, exdiputado federal y local, comentó a Página 24 Zacatecas que la gente debe movilizarse para producir un plan y se necesita conocer a profundidad que es lo que ha fallado para que, a partir de la comprensión, se elabore un plan; esto con respecto a la localización sin vida de los seis jóvenes de Malpaso.

“A mí me parece, con todo respeto, irrelevante si el gobernador del estado recibe o no a los familiares de las personas desaparecidas, en términos de efectos prácticos, porque él les va a decir que cuentan con todo su apoyo y demás. Lo que se necesita es que la Fiscalía informe cuánto presupuesto necesita para potenciar su capacidad de búsqueda y que la gente le exija a la Legislatura que cuando se apruebe el presupuesto potencie esa actividad de la búsqueda de desaparecidos”, aseveró.

Medina Lizalde añadió que también es importante que se revise el papel del conjunto que tiene que ver con la respuesta, con qué velocidad se comunica la desaparición de alguien ahora que la comunicación simultánea es una posibilidad técnica extraordinaria. Se debe tomar en cuenta qué tanto funciona la denuncia anónima y si se está difundiendo la opción para la denuncia anónima en toda la población.

“Creo que hay que buscar un plan de respuesta y no estar alrededor de si el gobernador recibe o no recibe a las personas, él le va a encargar a alguien y eso puede terminar en algo que no significa un avance. Sin embargo, creo que hay que estar atendiendo porque el derecho de audiencia lo tenemos todos los mexicanos pero hay que ir más allá, desde mi punto de vista, porque es demasiada dramática la realidad, es muy intenso el dolor humano que hay en este trasfondo como para que se convierta en peloteo partidista, político y hay que ser muy serios en la búsqueda de soluciones profundas”, finalizó.