Mi Jardín de Flores

Ojalá y no Sean “Chivos Expiatorios”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 29 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡VIRGEN DE la Soledad!, fue horrible, les arrancaron la vida a golpes y solamente uno salvó la vida: Sergio Yobani Acevedo Rodríguez de 18, quien se encuentra hospitalizado en la capital del estado y la información ofi cial es que su vida no corre peligro, espero y se recupere pronto, con el favor de mi Padre Dios.

-DICEN que el pobre chamaco tiene varias facturas en el rostro -contesta doña Petra-, no se habla de que tenga golpes en el cráneo, entonces sí es creíbles que salve la vida-.

-AHORA lo que tiene que ordenar David -tercia don Roberto- es que le pongan vigilancia especial; el muchacho debe tener mucha información y los asesinos podrían estar fraguando su ejecución, por razones obvias-.

-BUENO, pero ya hay dos detenidos y también son unos niños: ‘Tienen una edad de 15 y 16 años, originarios de Durango, y pueden tener relación con los hechos que investiga esta fiscalía, ya que contamos con testigos que reconocen que ellos pueden ser parte del grupo armado que se llevó a las víctimas, dato de prueba que ha sido suficiente para obtener orden de aprehensión por secuestro agravado’, dijo el señor fiscal, don Francisco José Murillo Ruiseco, en rueda de prensa-.

-PUES OJALÁ y no resulten chivos expiatorios, porque ya sabemos como actúa la ‘policía de investigación’, y sería mala onda que, por intentar acallar voces, vayan a encarcelar a delincuentes; ojalá y el chamaco sobreviviente pueda aportar información suficiente para que esos seis abominables asesinatos no queden impunes-.

-¡DIOS DE mi Vida!, ¡cuánto dolor, embarga no sólo a familiares y amigos de las seis víctima mortales y al municipio de Villanueva, sino a todos Zacatecas, al país entero: ‘son pecados que claman venganza al cielo’, lo dicen las sagradas escrituras.

“ES TIEMPO que don David se sincere consigo mismo y si no puede regresarnos la paz y la tranquilidad que nos prometió en campaña electoral, lo mejor será que renuncie”.

-NAAA… ese qué va a renunciar, si para el David la gubernatura es un fi lón de oro y todavía le faltan cuatro años para explotarla a todo lo que da: son miles de millones de pesos que cada año pasan por sus manos, a poco cree que va dejar de pasar esta oportunidad de enriquecerse escandalosamente a sabiendas de que es la mejor oportunidad de su vida y que nunca más ganará un cargo de elección popular.

“LO QUE hay que exigir a los diputados es que ya echen a andar la Revocación de Mandato, si ya mi ‘cabecita de algodón’ puso la muestra, no veo por qué nuestros diputados se resisten y callan como momias-.

-COMENZARON muy críticos, pero poco ha poco han estado entrando al aro, están como la canción de ‘los mariachis callaron’, pero el problema es que el David sigue cambiando su discurso: en campaña presumía que el terminaría con el narco, después dijo que habría que encomendarnos a Dios y ahora dice que el problema es de todos los zacatecanos, así lo dijo el miserable en una entrevista banquetera:

‘Nadie Puede Negar que es una Herencia Maldita’

‘YO LAMENTO la condición que se ha estado viviendo, que sostengo es producto de el abandono y hoy, ¿eh?, lamentablemente pues eso sucedió.

‘VAMOS A seguir luchando para restablecer la paz, la tranquilidad, el orden. Yo estoy dejando en instancias de justicia, la Fiscalía que informe debidamente lo que aconteció, porque todos: padres de familia, maestros, sociedad, tenemos que estar alertas, atentos porque las (sic) avances de la investigación, ¿eh?, es la descomposición social.

‘ES EVIDENTE, porque ya hay, ¿eh?, detenidos, ¿eh? Quedó uno vivo, por fortuna, que estamos en espera de su recuperación para que pueda dar su declaración, su testimonio, pero lo que no se puede negar ni nadie lo va a poder negar de que son niños y son adolescentes. Entonces hay algo que en la sociedad, en el país, está pasando y se debe de poner atención.

‘SÍ, YA está redoblado (la seguridad), no de ahora por el acontecimiento.Lamentablemente es un suceso más que no es ajeno al país, ¿eh? Que eso también debe de quedar claro. Hay una descomposición a nivel so ciedad. Lo sucedido ayer en Nuevo León, lo sucedido en Guerrero, lo sucedido en Chiapas, lo sucedido en Guanajuato, lo sucedido en Michoacán. Pues revisen el tema nacional del país y habla de una especie de ruptura en el tejido social.

‘LAMENTO ¿eh? los ¿eh?, la irresponsabilidad de algunos politiqueros, porque miren por ejemplo el caso nuestro para no ir más lejos, pues nunca hicieron nada, y nadie puede negar que es una herencia maldita. Cerraron los ojos ¿eh? nunca se ayudó a la policía, nunca se tomó en serio ¿eh? se abandonó los jóvenes, se abandonó la prevención, se abandonó al pueblo. Por eso hoy me da tristeza la postura tan limitada de muchos actores políticos que lo único que quieren es raja política,ni siquiera ven la dimensión del problema, es un problema verdaderamente profundo que necesita de la atención de padres de familia’, fi nalizó su perorata.

“PUES ESTÁ fácil, si el problema es una ‘herencia maldita’, que renuncia a esa ‘herencia maldita’ y que se vaya a la goma, no en la campaña andaba de mamón diciendo que “YO NO VENGO A VER SI PUEDO SINO PORQUE PUEDO VENGO”.

“Y AHORA sale con otra mamada diciendo que la violencia y la inseguridad es responsabilidad de la sociedad, en especial de los padres de familia, que no chingue, que sea hombrecito y enfrente la situación y que llame a Alex para que responda por esa herencia maldita que ya tiene más de dos años y no la toca.

‘ES POR demás, el David ya dio las nalguitas al narco’.

-INDUDABLEMENTE, por lo pronto hoy viernes nuestro Diario Página 24 Zacatecas nos informa de dos asesinatos más: en Fresnillo ejecutaron a balazos a un herrero y trascendió que lo acribillaron por no pagarle ‘derecho de piso’ al narco; y en Villanueva, en la comunidad Felipe Ángeles asesinaron a tiros a un individuo. En ninguno de los dos asesinatos hubo detenidos.

“ADEMÁS, se publica la Cédula de Búsqueda de dos jóvenes que desaparecieron desde el 24 de septiembre en Fresnillo: AARÓN OLIVER CARRILLO GUERRERO y ARMANDO OLIVA GARCIA ambos de 22 años”, y se teme por sus vidas”.

-¡MADRE MÍA, ampáranos!

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.