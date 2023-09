Desaparición de Personas Duele a Zacatecas: Mirna Maldonado

“El Gobierno Debe ser más Sensible”

Por Rubén Palomo Macías

Mirna Maldonado Tapia, coordinadora estatal de Claudia Sheinbaum Pardo, comentó a Página 24 Zacatecas que como zacatecana, sin politizar la problemática, la desaparición de jóvenes duele a todos los zacatecanos y esta situación se viene viviendo desde hace muchos años, esto respecto al hecho reciente del asesinatos de seis jóvenes en Malpaso.

“Debemos de ser más sensibles, empáticos y salir a decirle a las familias que aquí estamos con ellos porque el pueblo tiene que saber que hay un gobierno que debe apoyarlos y puede contar con ellos. Creo que algo está pasando, no sé qué piensen las autoridades para no atender cuando se les busca, en el caso de las madres buscadoras y los familiares de los jóvenes. Tenemos que ser compasivos y empáticos, no se debe perder de vista que en cualquier momento nos puede pasar a nosotros y a alguien de nuestra familia”, señaló.

Maldonado Tapia reiteró que nadie está exento por la situación que prevalece en Zacatecas, se espera que las autoridades, en todos los niveles, estén haciendo lo que les corresponde y se tenga a alguien que salga e informe de las situaciones reales que acontecen.

“Creo que sí debe haber más acercamiento hacia las familias y el pueblo zacatecano, que exista una buena comunicación, que alguien los escuche, creo que eso está faltando. Esto tiene años pero ahora la gente sale a manifestar su dolor, su inquietud y eso es bueno”, aseguró.

Mirna Maldonado apuntó que existe una preocupación colectiva ya que todos tienen hijos, sobrinos, hermanos o personas cercanas que pueden correr el peligro de no volver a casa y el pueblo es quien manda y decide por eso el pueblo está tomando el papel que le corresponde ante la falta de respuestas.

“Estamos avanzando en la toma del poder, estamos reaccionando ante estas circunstancias y eso es muy importante para todo lo que venga. Es un llamado a la ciudadanía en general para que no suelte ese poder y que las autoridades reaccionen y cambien los gobiernos”, finalizó.