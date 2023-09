Zacatecanos Tienen Miedo de Salir a la Calle por Temor al Crimen Organizado

El Turismo se Sigue Ausentado; no hay Ventas: José Baltazar

Por Nallely de León Montellano

Los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre, que cobraron la vida de 6 jóvenes en Malpaso y uno más resultó gravemente lesionado, continúan generando indignación entre la población de Zacatecas, lo que resulta el miedo de salir a las calles y el miedo de dejar solos a los adolescentes ante el riesgo de ser víctimas del crimen organizado que ha echado raíces en todo el estado.

Comerciantes del Centro Histórico de la capital, cuyas ventas están orientadas principalmente al turismo, consideran que este tipo de hechos afecta gravemente a la población a nivel emocional y económico, poniendo en riesgo mayor el desarrollo integral de la entidad zacatecana.

En este sentido, José Baltazar, locatario del Mercado González Ortega, lamentó la situación mencionada, la cual abona a la incertidumbre que siente la ciudadanía local y externa para permanecer en Zacatecas, por lo que, señaló que con cada hecho violento que sea noticia a nivel nacional, el estado estará más alejado de avanzar en materia de seguridad, salud, economía y empleo.

“Eso a nosotros nos repercute como comerciantes porque no viene el turismo, especialmente no hay nada de comercio y eso orilla a que muchos negocios estén cerrando sus puertas o que cambien los giros de venta porque realmente no es lo que vendan, sino que no hay quien compre”, comentó.

Por ello, llamó al gobernador del estado a tratar a la población con empatía, ante el clima de violencia que ha generado afectaciones de carácter emocional, y mental en muchos casos, sin embargo, dijo, tratamos de ser mayormente positivos para sobrellevar la situación, y en el caso de los comerciantes, hacerle sentir confianza a los comerciantes.

Por último, reiteró el llamado a las autoridades para que piensen en el estado y sus habitantes, generando estrategias de seguridad sólidas para visualizar cambios en la situación que aqueja a familias enteras y que, dijo, mantiene a la población en un infierno ante el miedo constante.