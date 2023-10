Mi Jardín de Flores

La Prensa Nacional Contra David Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Sábado 30 de septiembre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

LA PRENSA nacional esta cuestionando acremente a don David Monreal Ávila por el alza de la violencia e inseguridad en Zacatecas; incluso, dicen periodistas, que es tal su ineptitud que debe renunciar.

-TAMBIÉN LE cuestionan sobre ‘la herencia maldita’ y le dicen que entonces también el ‘Monris’ se la heredó porque el patriarca de los Monreales fue gobernador de Zacatecas-.

-PUES ESO lo pasa por andar hablando a lo pendejo, David Monreal ya rebasó los dos años de gobierno y no sólo está culpando a la ‘herencia maldita’ de sus antecesores a los que acusó de politiqueros, sino a la sociedad y, en especial, a los padres de familia; pero además, dijo, que el problema es a nivel nacional, sobre todo en Nuevo León, Guerrero, Chiapas, Guanajuato, Michoacán’.

“Y HAY que repetírselo como disco rayado: ‘si no es competente, ¿pa’que se comprometió?, no andaba de mamila diciendo que ‘yo no vengo a ver si puedo sino porque puedo vengo’?

“AHORA si ya reconoció que no puede revertir la violencia y la inseguridad, pues que renuncie el huevón, o se levante más temprano y se ponga a trabajar para mejorar no sólo la seguridad sino las fuentes de empleos, la educación, las inversiones locales, nacionales y extranjeras, ¿no que ya pronto vendrían los chinos a invertir millones de dólares? No los veo.

Gobierno de Ineptos -Me duele decirlo, pero don Raymundo Moreno Romero, coordinador de comunicación del grupo parlamentario del PRD, tiene razón al decir que: ‘Creo, sinceramente, que tenemos un gobierno omiso, abyecto, un gobierno que no representa a Zacatecas y sus intereses. También creo que la alternativa es que los ciudadanos organizados plantemos cara y finalmente ocupemos el espacio de dignidad que el gobernador David Monreal y su administración han dejado pasar’.

“TAMBIÉN expresó que el de don David ‘es un gobierno de ineptos’, que su gabinete no le ayuda y que está convencido de que ‘la única forma de mover los cimientos de este gobierno pasivo es a partir de una decisión ciudadana reflejada en las urnas.

Zacatecas ya no aguanta más en materia de inseguridad, falta de empleo y la falta de oportunidades, la responsabilidad de rescatar al estado, al fi nal del día, es de todas y de todos’.

-PUES NO, yo no aguanto otros cuatro años con este desgobierno, no, lo que yo quiero es lo que la inmensa mayoría del pueblo quiere: la Revocación de Mandato, para que el inútil del David se vaya a su rancho o, mejor dicho, a sus ranchos que, como se descubrió, suman algo así como mil hectáreas-.

Zacatecas no es un Reinado

“LOS MONREALES están engolosinados con el poder, el ‘Monris’ ya fue gobernador y ahora su hermano el David nos gobierna, pero el Saúl quiere seguir los pasos de sus carnales y ya anunció que quiere ser senador de la República y, claro está, suceder al David.

“PERO PUES ‘El Cachorro’ está pendejo: Zacatecas no es un reinado, ni propiedad de los Monreales; si bien Saúl siempre ha estado bajo de Ricardo en los partidos PRD, Convergencia (hoy MC), PT y Morena yo creo que la era de los fresnillenses está por terminar, la Sheinbaum no traga al ‘Monris’, por lo que tampoco ve con buenos ojos al David y al Saúl, me dicen que los vomita”.

-DAVID ES puro pájaro nalgón: dice que en el gobierno de Alex reinaba la impunidad y el muy hablador asegura que con él se acabó la impunidad, jajaja… ¡no tiene vergüenza!

“DESDE que entró al gobierno le puso precio a la cabeza de Alex: ‘sólo en un año mi antecesor robó dos mil 900 millones de pesos’, dijo y lo sostiene pero al exgobernador priísta no lo toca ni con el pétalo de una comparecencia y…

-BUENO -contesta doña Petra-, es que no sabe dónde anda ‘El Pinocho de Bernánrdez’-.

-¡¿CÓMO DE que no?!, todo Zacatecas sabe que Alex reside en la Ciudad de Querétaro con todo y familia, que es profesor en la Universidad Anáhuac campus Queretaro y que se metió de constructor inmobiliario, entonces la pregunta es ¿por qué David no lo detiene?-.

-PUES PORQUE es puro pájaro nalgón: ‘El Pinocho de Bernárdez’ apoyó el triunfo del David a cambio de impunidad, esto no solamente lo dicen en todo Zacatecas, sino en el país y hasta el propio ‘Alito’, presidente nacional del PRI: el ‘Nariz de Cacahuate’ fue cómplice de la “derrota” de la Claudia Anaya: muchos actores políticos se confabularon, principalmente la rata del “Alito”.

-PERO SI don Alejandro, como dicen, es maestro de la Anáhuac, no creo que subsista con 15 o 20 mil pesos que ahí pagan, se los digo porque yo tengo un primo que ahí da clases y no le pagan arriba de 20 mil pesos mensuales que para don Alejandro son insuficientes por su nivel de vida-.

-HABRÁ qué ver de qué tamaño es la constructora del ‘Pinochet’, a lo mejor es del tamaño de la del Pepe Aguirre y ahí hablamos de cientos de millones de pesos y si es cierto de que el Narizón se robó, al menos, dos mil 900 millones de pesos, como dice el David, con los puros intereses vive como potentado el Nariz de Cacahuate-.

Y Siguen las Desapariciones Forzadas

“¡LOTERÍA!, según los reportes de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ayer viernes no hubo asesinato alguno, pero sí desapariciones forzadas; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: MARÍA GUADALUPE ARGUMEDO DOMÍNGUEZ de 42 años y su hijo JUAN DIEGO PIÑA ARGUMEDO de 8 años, desaparecidos en Sombrerete, Zacatecas, el 22 de septiembre del presente año.

BENJAMÍN PEDROZA CÓRDOBA de 29 años, desaparecido en Nochistlán, Zacatecas, el 26 de septiembre de 2023, y PEDRO MICHEL RUIZ MOTA de 37 años, zacatecano desaparecido en Matamoros, Tamaulipas, el 15 de septiembre de 2023.

-¡PADRE Santo!, esto no es de acabar.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.