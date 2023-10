La Sequía Provoca Aumento de Precios y Escasez de Frutas y Verduras: Frausto

“Aguacate, Limón y Chiles por las Nubes”, Dice el Comerciante

Por Nallely de León Montellano

Además de afectar directamente a campesinos, la grave sequía en Zacatecas ha repercutido en el bolsillo de vendedores de mercados, debido a la dificultad para surtir producto para vender, así como el incremento de precios, pues, especialmente en este año se han perdido miles de hectáreas en cuanto a cosechas, impidiendo la movilidad de insumos para el consumo diario.

En este sentido, Octavio Fraustro, locatario del mercado Genaro Codina de la capital, detalló a Página 24 Zacatecas que, derivado de esta situación el precio de los diferentes tipos de chile ha incrementado hasta 40% lo que también esta afectando el bolsillo de clientes.

El precio del chile ancho por kilo, oscila entre los 45, mientras que, el chile “güero” asciende a los 65 pesos por kilo, en relación con su precio normal, que era de 35 pesos por kilo.

“Como no llueve, no hay producto, tenemos con esos precios desde hace un mes y medio atrás aproximadamente, los campesinos no sacan cosecha y nosotros también nos quedamos sin el producto, a veces duramos 15 días sin producto”, comentó.

En este contexto, mencionó que hasta el momento no ha registrado pérdida de clientes, sin embargo, estos han disminuido sus compras debido a la inestabilidad económica que genera el alza de precios en insumos comestibles de la casta básica, sin embargo, dijo estar haciendo lo posible para conservar la movilidad en su negocio.

En su caso como vendedor, dijo que normalmente contaba con un presupuesto para surtir su negocio de frutas y verduras, sin embargo, a consecuencia de la sequía y el alza de precios, en los últimos meses ha registrado faltante de hasta dos mil pesos.

Por último, el locatario agregó que el precio del limón también aumentó 30% en las últimas dos semanas, además del aguacate, que si bien, el precio por kilo disminuyó 40%, es decir, a 55.00 pesos contra 85.00 pesos en el que se encontraba en un inicio, sigue siendo de los productos cuyo precio es de los más elevados y con mayor dificultad para comprar.