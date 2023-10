Mi Jardín de Flores

Vivimos en un Estado de Terror

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Que se escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 1 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D.Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento y tu pueblo que tanto te ama sigue padeciendo esta horrible pesadilla.

¡CRISTO DEL Santo Entierro, sálvanos! Vivimos en un estado de terror, el señor taxista que hoy domingo entrevistó nuestra compañera reportera Nallely de León Montellano, le confi ó que la gente prefi ere no viajar en taxi, pero también ellos tienen miedo de que algún malo organizado los ocupe y luego les haga un mal: los asalten e, incluso, les arranquen la vida.

REVELÓ que en dos ocasiones han intentado asaltarlo, lo que ha provocado sentir miedo a pesar de conocer todas las colonias de Zacatecas, algunas muy peligrosas como Las Huertas, Villas de Guadalupe, Las Quintas, Jardines de Sauceda, Alma Obrera, Mecánicos, por lo que a partir de las 10:00 de la noche ya no dan servicio a esas colonias.

MENCIONA que en años anteriores trabajaba en dos horarios: por la mañana y la noche, pero ahora lo hace de las 6:00 de la mañana a 9:00 o 10:00 de la noche, porque ha visto que el resto de las horas es cuando hay más peligro.

DIJO también que traer elementos policiales y del Ejército Mexicano no es sufi ciente para garantizar la tranquilidad, que deben de ver otras perspectivas porque ‘el gobierno actual realmente no hace nada, y no se vale que el gobernador esté tranquilo en su casa rodeado de guardias de seguridad y nosotros andemos en la calle con riesgo de cualquier cosa, le mandan policías y policías y la inseguridad sigue igual’.

-LO QUE se necesita -contesta doña Petra- es limpiar la policía, don Roberto lo ha dicho una y mil veces, así como integrar grupos de inteligencia-.

-HAY que aprovechar la tecnología -toma la palabra don Roberto-capacitar grupos que maneje los drones para vigilar las carreteras; es de risa que los narcos utilicen más y mejor la tecnología que la policía y que ellos infi ltren elementos en las policías y este chinche gobierno no lo haga en el submundo del narco, pero lo más cañón es la descarada complicidad de altas autoridades con los carteles del narcotráfi co.

“DAVID se la pasa diciendo que es una ‘herencia maldita’ y es cierto porque todos sabemos que Alex le abrió las puertas del estado al narco, pero lo raro es que no llama a su antecesor a cuentas no sólo por la inseguridad sino por los miles de millones de pesos que se robó Alex como David lo ha denunciado mediáticamente un día sí y otro tambien”.

-A LO mejor es pura mentira y don Alejandro no es ningún bribón y don David lo acusa sólo para desviar la atención de su mal gobierno-.

-NAAA… quienes conocen al ‘RaTello’ aseguran que a él y a su vieja les encanta el dinero, recuerden los cientos de millones de pesos que la Cristina manejaba cada año en su calidad de presidenta del DIF estatal y las transas que hizo hasta con las compras de las despensas, pero además si el ‘RaTello’ tuviera las manos limpias ya hubiera salido al paso y decir que el David miente, bien dice el dicho que el que calla otorga.

“AHORA aseguran que, en Queretaro, ‘El Pinocho de Bernárdez’ vive como jeque árabe y que su chamba, como maestro de la Universidad Anáhuac, una de las cinco más prestigiadas del país, es puro choro para intentar ganar respetabilidad entre los queretanos, pero de que el ‘RaTello’ es rata, es rata”.

Nos Cayó el Chahuistle

-LO CIERTO es que con la llegada de don David al gobierno estatal nos cayó el chahuistle porque dicen que un mal nunca viene solo y en esta ocasión tienen razón: con él llegó el aumento de vidas arrancadas violentamente , las desapariciones forzadas, extorsiones, secuestros, robos de vehículos, asaltos a mano armada, la sequía, y la escasez frutas y legumbres como bien lo dice hoy a nuestro Diario Página 24 Zacatecas, don Octavio Fraustro: Como no llueve, no hay producto, tenemos estos precios altos (‘chile ancho 45:00 pesos kilo, chile güero 65:00 pesos, el limón subió 30%, el aguacate está a 55:00 pesos kilo, frutas y verduras están muy caras’)desde hace un mes y medio atrás aproximadamente, los campesinos no sacan cosecha y nosotros también nos quedamos sin el producto, a veces duramos 15 días sin producto”.

-ESO ES cierto y todo ha subido de precio, ahora hasta el frijol va a subir más, todo mundo se queja menos el David pues los zacatecanos le compramos toda la despensa: lo mantenemos no sólo a él sino a sus seis hijos, a la Sara y a él: sus percepciones las recibe íntegras además de no pagar renta, luz, agua, teléfonos, guaruras, lavado y planchado de ropa, servidumbre, gasolina calzado, ropa sombreros y hasta sus borracheras, etcétera: todo con cargo al sufrido pueblo.

12 Años 12 de Morena

-MAÑANA 2 de octubre (hoy), nuestro partido cumple 12 años, recuerdo que su nacimiento fue ofi cializado el 2 de octubre de 2011, en la Ciudad de México, pero aquí en Zacatecas tuvimos algunas difi cultades: en el primer intento, apenas nos concentramos con credencial del IFE algo así como dos mil 500 personas, faltándonos 500 para lograr el registro.

PERO 14 días después, 19 de octubre de 2013, casi fuimos seis mil: doblamos la cantidad y ya después todo fue ‘papita’ hasta desbancar al PRD.

“EL PRIMER presidente fue ‘El Oso’, José Luis Medina Lizalde, pero después vinieron las broncas cuando los monreales quisieron adueñarse del partido y lo lograron, por eso ‘El Oso’ vomita a los hermanos Monreal, porque son bien transas.

-PUES usted, don Roberto, fue uno de los que hizo fuerte a Morena en Chalchihuites, por usted nos pasamos a Morena la madre Teresa y yo-.

-BUENO, el logro de la madre Teresa es suyo, ella era panadera no, bueno, votaba siempre por el PAN y a usted la cautivó López Obrador cuando la saludó de mano-.

-PERO usted estaba friegue y friegue: ‘Ya sálgase de ese partido de ratas’, me decía a cada raro-.

-PUES hay pobremente estamos haciendo historia: gobernamos en la mayoría del país y, aunque el David es gobernador de Zacatecas, los Monreales son unos apestados y están en el tobogán: ya nadie los pela y menos a nivel nacional; así es que hasta Saúl Monreal va a chupar Faros, no será senador de la República-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.