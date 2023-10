“El Brutal Asesinato de los 6 Jóvenes de Malpaso Repercute en Toda la Sociedad”

La Impunidad en Zacatecas Genera más Delitos: Obispo Noriega

Por Rubén Palomo Macías

El obispo de la Diócesis de Zacatecas, Sigifredo Noriega Barceló, señaló a Página 24 Zacatecas como doloroso el caso del cobarde asesinato de los seis jóvenes de Malpaso y aseveró que este tipo de tragedias no afectan solamente a la familia de los jóvenes y repercute en toda la sociedad.

“Todos nos hemos sentido lastimados y heridos porque son varias vidas jóvenes, y aunque hubieran sido personas mayores. La forma en cómo sucedió todo esto, no solo lo trágico, indica que hemos perdido no solo el piso sino la conciencia, la forma en cómo los mataron es algo tremendo, es brutalidad. Esto es otro signo de descomposición del tejido social y la descomposición en las personas, la falta de conciencia, de valores y del temor de Dios”, mencionó.

El obispo agregó que no debemos quedarnos de brazos cruzados, no solamente en la queja, y se tiene que hacer algo más. Apuntó que este tipo de hechos es consecuencia por continuar con la misma estrategia de seguridad, algo que se ha mencionado muchas veces.

“Han bajado los delitos de alto impacto pero ha aumentado el sufrimiento, esto no es cuestión de números, es cuestión de humanidad. Tenemos que seguir adelante con fallos y ausencias. Falta atacar el de dónde reclutan jóvenes los delincuentes para actuar directamente en esos lugares de reclutamiento. Además si no hay castigo no sólo es un aviso es una puerta que se abre a que esto se siga repitiendo al cabo no pasa nada”, refirió.

Finalmente Sigifredo Noriega señaló que la impunidad favorece el delito y esto genera que se cometan más delitos, “las autoridades deben ponerse las pilas o comprar pilas nuevas”.

Reiteró que si no hay un cambio de estrategia estas situaciones van a seguir igual.