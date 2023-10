Unidad y Movilización Para Consolidar la Cuarta Transformación: Ulises Mejía Haro

Zacatecas, Zac.- Este domingo 1 de octubre ante más de mil asistentes de diferentes municipios de Zacatecas, se dieron cita a la Asamblea Informativa convocada por la organización “Un Movimiento Honesto” para llevar a cabo las tareas encomendadas por la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

Ulises Mejía Haro, Coordinador de los trabajos del movimiento de transformación de Claudia Sheinbaum Pardo, llamó a la unidad y a la movilización de todos los equipos y simpatizantes de la Cuarta Transformación.

Ulises Mejía Haro inició su intervención agradeciendo la confianza y el trabajo de las y los zacatecanos que apoyaron a Claudia Sheinbaum Pardo para que se convirtiera en la coordinadora nacional de defensa de la 4T, mediante el mecanismo de las encuestas, un proceso inédito, transparente y democrático; aquí no se bajó a nadie como ocurrió en la oposición, los seis aspirantes llegaron hasta el final, no hubo tapados, dedazo, ni imposiciones, fue el pueblo quien decidió que Claudia Sheinbaum sea quien continúe y profundice la 4T, iniciada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este mecanismo de las encuestas será el que se siga para decidir quiénes encabezarán los esfuerzos en las gubernaturas, senadurías, diputaciones federales y estatales, y ayuntamientos municipales; serán hombres y mujeres que se distingan por ser leales al proyecto de nación de la 4T y que tengan la mayor aceptación ciudadana.

Esas son las reglas a las que vamos a sujetarnos las y los que aspiremos a ocupar un puesto de elección popular.

Para que siga y se consolide la Cuarta Transformación es necesaria la unidad y la movilización de todas y todos, son tareas específicas que nos ha encomendado nuestra coordinadora nacional de defensa de la transformación; todos los equipos y simpatizantes del movimiento, vayamos unidos a conformar comités de defensa de la 4T a lo largo y ancho del estado, en cada colonia, comunidad y municipio.

En sus intervenciones de Iván de Santiago, Antonio Mejía Haro, Arturo Romo Gutiérrez y el propio Ulises Mejía Haro, coincidieron en que hay que mantener la gente informada y defender los logros de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos: los avances en la soberanía energética, el alto a las privatizaciones de bienes públicos, el combate a la corrupción e impunidad, la separación del poder económico del poder político, la austeridad republicana, el fin de las condonaciones de impuestos a los grandes empresarios y monopolios nacionales y extranjeros; los programas sociales en beneficio de adultos mayores, discapacidad, niños y jóvenes; la infraestructura estratégica para el desarrollo del país, como son las refinerías, centrales eléctricas, puertos, aeropuertos, tren maya y tren tras sísmico, entre otras.

Finalmente, Ulises Mejía Haro abundó en que la coyuntura que vive el país y Zacatecas es la de un proyecto histórico transformador, iniciado por el presidente López Obrador en 2018, al tiempo que hizo extensiva la invitación para “todas y todos nos acompañen para que este proyecto se consolide y que tiene la única finalidad de generar bienestar en el pueblo de México y en Zacatecas, profundizando la transformación de la mano de una gran mujer, de una luchadora social, académica, científica, defensora de la educación, de la mano de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo coordinadora nacional de los comités en defensa de la transformación El encuentro desarrollado en la capital congregó a cientos liderazgos importantes de diferentes regiones del Estado y sectores de la sociedad, entre ellos: Belén Gutiérrez Luevano dirigente magisterial, Martín Uvario, Paz Barrón y Cruz Cárdenas activistas de la comunidad LGBTTTIQ, María Luisa Sosa presidenta de la Asociación Civil Olipee de Gouges, María Elena Ortega ex diputada local y activista del movimiento feminista de Zacatecas, Felipe Marín y Lula Delgadillo regidores del municipio de Zacatecas, Laura Rodríguez delegada de los maestros jubilados de la UAZ, Aron Basurto regidor de Guadalupe, Gerardo Espinoza Solís ex funcionario del estado, a los catedráticos Juan Manuel Zepeda del Valle, Imelda Ortiz, Augusto Espinoza Garrido y Francisco Betancourt, Iván de Santiago Beltrán ex diputado local, Salvador Estada ex alcalde de la capital, los ex diputados federales Alfredo Basurto, Samuel Herrera y María de Jesús García, los ex presidentes municipales Horacio Mejía Haro, Renato Rodríguez, Guadalupe Ramos; Fernando Becerra y José Ángel Muñoz ex funcionarios federales, el ex gobernador Arturo Romo Gutiérrez entre otros.