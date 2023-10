Mi Jardín de Flores

La Corrupción y la Impunidad Imperan en Zacatecas

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan’: Benito Juárez García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 2 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

MONSEÑOR SIGIFREDO Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas, tiene razón al opinar que los homicidios dolosos de los seis jóvenes de Malpaso no sólo afectan a las familias de los jóvenes, sino a toda la sociedad: ‘Todos nos hemos sentido lastimados y heridos porque son varias vidas jóvenes, y aunque hubieran sido personas mayores. La forma en cómo sucedió todo esto, no sólo lo trágico indica que hemos perdido el piso sino la conciencia: la forma en cómo los mataron es algo tremendo, es brutalidad. Esto es otro signo de descomposición del tejido social y la descomposición en las personas, la falta de conciencia, de valores y del temor de Dios’, ¿qué les parece la observación de don Sigifredo Noriega?

–MUY CERTERA, madre Teresa -contesta doña Petra- hay falta de conciencia, de valores y del temor de Dios, pero se le pasó hacer referencia de los malos políticos que, ávidos de dinero mal habido se convierten en cómplices de los narcos y políticos corruptos-.

-ES CORRECTO -toma la palabra don Roberto-, la pudrición nace en el gobierno, por eso el cura Hidalgo arengó al pueblo a levantarse en armas con la consigna de ‘¡Muera el mal Gobierno!’, porque ahí anida el huevo de la serpiente, es él el que descompone la sociedad al fomentar la corrupción y brindar impunidad a los poderosos y a sus compinches.

“UNO DE los políticos nocivos, o mejor dicho de los ‘politiqueros’ como los llama el Presidente López Obrador, es David Monreal que en campaña prometía, poniendo como testigo al Niño de Atocha, prometió acabar con la corrupción e impunidad al decir: ‘QUE SE escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’, y miren, bien dice el refrán que ‘cae más pronto un hablador que un cojo y David cayó estrepitosamente al basurero de la historia’.

“DAVID babea al culpar de la situación económica y de la inseguridad y violencia a sus antecesores, denunciando públicamente que de Alex recibió una ‘herencia maldita’, pero ni siquiera es capaz de decir sus nombres, sólo que su antecesor robó en su ultimo año de ‘desgobierno’ dos mil 900 millones de pesos pero no pasa de ahí y tiene pendiente su compromiso de ‘no seremos comparsas de nadie… no toleraremos la corrupción y la impunidad’.

“YA cumplió dos años de gobierno y David sigue ‘tolerando la corrupción y la impunidad’, y siempre se lo restregaré aquí en este espacio su falta de palabra de hacer cumplir la ley, que quede claro, nunca me cansaré de decir que es un vividor de la política, un demagogo, un parásito de la sociedad:

“DAVID asegura y hasta le pidió al Presidente López Obrador su apoyo para pagar compromisos por dos mil 900 millones de pesos que Alex ‘robó en su último año de gobierno’, y el Presidente lo apoyó con esa cantidad, sin embargo ni siquiera ha levantado demanda penal alguna en contra de Alex y, por lo tanto, ni siquiera lo ha llamado a declarar, ¿no que en su gobierno no toleraría la corrupción y la impunidad?

“NO HAY qué olvidar que amigo del alma, el exalcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla y su esposa María de Jesús Solís Gamboa, presidenta del DIF Municipal de Guadalupe ‘asesinos del abogado Raúl Calderón Samaniego’, siguen prófugos de la ley y la justicia desde abril a pesar de contar con sendas órdenes de aprehensión, ¿por qué los defi ende tanto? ¿Qué favores oprobiosos les debe a esa pareja de ‘criminales que asesinaron a un zacatecano de bien?

“OTRO amigazazo de David Monreal, es Benjamín Medrano Quezada, quien se inició en la política en el gobierno de Ricardo Monreal y siguió con David en la alcaldía de Fresnillo en donde le organizaba tremendas francachelas, que le valieron para conservar su cargo como presidente del Patronato de la Feria del Minera, y de ahí despegó para una diputación local, luego a la alcaldía de Fresnillo, después diputado federal y luego su regreso al Patronato de la FENAZA, en donde la secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, lo acusó penalmente de cometer un fraude por 60 millones 100 mil pesos, logrando que el juez el turno girara orden de aprehensión contra el amigo de David, sin embargo hasta hoy en día no se ha cumplimentado.

“OTRO amigote de David es Jeu Ramón Márquez Cerezo, quien fungiendo como titular de Protección Civil, fue acusado por empresarios y comerciantes de haberlos extorsionando con grandes cantidades de dinero por lo que, al comprobar su delito, Jeu Ramón se dio a la fuga y desde entonces desapareció para la ley y la justicia, aunque mucha gente lo ha visto merodear por la colonia San Rafael, por donde vive Ricardo Monreal, en la Ciudad de México.

“OTRA rayota más al tigre: como todo Zacatecas lo sabe, un hijo de David encabezando un grupo de juniors parranderos, le propinaron brutal golpiza al estudiante Jorge Iván Ávila Correa, la que después le provocó la muerte; obvio, el hijo del gobernador ni siquiera lo han llamado a declarar y las tarjetas de investigación se llenan de polvo y telarañas en un rincón de la Fiscalía General de Justicia del Estado, por lo que el acusado hijo del gobernador sigue impune.

ENTONCES ¿dónde quedó el compromiso de David Monreal con el pueblo de Zacatecas de:

‘QUE SE escuche fuerte y claro: no vamos a caer en los mismos errores del pasado, no seremos comparsas de nadie ni vamos a permitir los abusos de gobiernos anteriores, no toleraremos la corrupción ni la impunidad’? (NEGRITAS)

-¡AY, SEÑOR Dios del Cielo y de la Tierra, cuánta impunidad, cuánta injusticia, cuanta demagogia, cuánta crueldad anida en mi bello Zacatecas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.