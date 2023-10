La Gente ya Está Harta de los Monreal y se lo Demostró a Ricardo: González

“Existe un Hartazgo Social, Quiere Nuevos Políticos”

Por Rubén Palomo Macías

Adán González Acosta, dirigente del FPLZ, comentó a Página 24 Zacatecas que todo el mundo tiene derecho a aspirar a un cargo público, sin embargo, en el caso de Saúl Monreal Ávila, presidente municipal de Fresnillo, no son los tiempos ni los momentos de buscar un cargo mayor por la falta de resultados en el municipio.

“Con todo respeto veo que se debe hacer una buena valoración, existe un hartazgo social, no quisiera referirme a su familia pero no creo que Saúl tenga los resultados como para aspirar a una senaduría. Fresnillo se sigue considerando uno de los municipios donde la gente tiene una gran percepción de inseguridad, los resultados en general no han sido muy buenos pero no soy yo quien tiene que frenar sus aspiraciones pero considero que se debería de valorar”, apuntó.

González Acosta agregó que el dúo Monreal en el estado, David en el gobierno estatal y Saúl en el gobierno municipal, se considera muy excesivo para el pueblo de Zacatecas. El mensaje de los zacatecanos está claro: la gente está harta de los Monreal, ya que en las aspiraciones de Ricardo Monreal, a la coordinación de la 4T, no se tuvo el resultado y el respaldo esperado por los zacatecanos.

“Por eso digo que lo deberían de valorar y ver los números, otro tema importante son los hechos y los logros que se tienen en el municipio de Fresnillo que no son muy alentadores. Ya es tiempo de que esto cambie y que haya una nueva generación de gente en los cargos públicos, existen muchas aspiraciones más pero al final las encuestas en Morena manifestarán si la gente está de acuerdo o no en que Saúl participe por la senaduría o el cargo que está persiguiendo. Lo importante es que las encuestas se hagan de manera seria, transparente y honesta”, finalizó.