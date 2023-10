Mi Jardín de Flores

Zacatecas, Harto de los Monreal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo y con sus hechos lo traicionan’: Benito Juárez García.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 3 de octubre de 2023. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa en aumento.

El Regreso de los Asesinatos: Cuatro, no uno

“HOY, nuestro Diario Página 24 Zacatecas informa que anoche (2 de octubre) regresaron los asesinatos -abre don Roberto la conversación-: un hombre fue acribillado a balazos al filo de las 20:30 horas cuando caminaba por la calle Miguel Hidalgo, colonia Moderna en Calera de Víctor Rosales; por supuesto, no hay detenidos.

“PERO LA verdad de las cosas es que en este ‘gobiernito’ se sigue mal informando a la sociedad, porque no fue sólo un asesinato, no, fueron cuatro los que se cometieron ayer lunes 2 de octubre”.

-¿Y CÓMO lo sabe, don Roberto?-.

-ES INFORMACIÓN oficial del Gobierno de México que hace unos minutos me acaba de llegar, y que todo aquel lector que desee lo puede consultar en Internet: este ‘gobiernito de miércoles’ sigue intentando burlar la inteligencia de los zacatecanos, con información falsa e incompleta para presumir que ‘las ejecuciones van a la baja’, lo que es un mentira vil: insisto, fueron cuatro asesinatos, no uno-.

-LO QUE quiere decir que en Zacatecas -responde doña Petra- que el David también heredó el mote de ‘Pinocho’ del Alejandro Tello, conocido también como ‘RaTello’, quien ahora reside en la capital de Querétaro, dando clases en la Universidad Anáhuac, y ‘haciendo casitas para vender’, eludiendo así un probable detención por haber robado dos mil 900 millones de pesos al erario, según denuncia pública del David Monreal-.

-PARA DON David todo lo malo que sucede en su gobierno es producto de la ‘herencia maldita’ no sólo de don Alejandro, ‘sino de 25 años atrás’, por lo que alcanza a perjudicar hasta a su propio hermano don Ricardo, en su afán de endosarles a sus antecesores sus yerros-.

-PUES ESTÁ comprobado, una vez más, que David es un redomado mentiroso: ayer lunes 2 de octubre no fue solo un asesinato sino CUATRO y no lo digo yo, lo dice el propio Gobierno de Mexico: vean al gráfico: Zacatecas cuatro homicidios dolosos-.

Hartos de los Hermanos Monreal

-SI BIEN Ricardo Monreal el ‘Monris’ no hizo un mal gobierno en Zacatecas, su desmedida ambición por intentar sus sueños de opio de ser presidente de México, lo hizo perder todo escrúpulo: traicionó a muchos partidos políticos, proyectos, amistades y lo que es peor: a Zacatecas. Y todo fue en vano pues se le fue el último tren, al ocupar el ultimo lugar en todas las encuestas para la candidatura a la Presidencia de México 2024-2030.

“ASÍ fue como un viejo refrán volvió a cobrar vigencia: ‘La ambición rompe el saco’, pues Ricardo aun no terminaba su período gubernamental, cuando a todo mundo le decía que él sería candidato a la Presidencia de México 2006-2012, pero se la ganó Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y todo lo demás es historia: hoy Ricardo está totalmente desprestigiado, porque en su desmedida ambición traicionó a muchísima gente, incluida Claudia Sheinbaum y AMLO, con quienes tuvo enfrentamientos que llegaron al rompimiento personal y políticamente lo mastican, pero no lo tragan.

“LO MALO de todo esto es que nos tiznó a los zacatecanos, dejándonos él, sí, una ‘herencia maldita’: su inepto hermano David en la gubernatura del estado.

Harta de los Monreal

-ES TAL el desprestigio de Ricardo y David Monreal que también le pega a Saúl Monreal, alcalde de Fresnillo y… -PERDÓN, don Roberto, pero el Saúl no es una perita en dulce, también le gusta meterle con singular alegría la mano al cajón, se viste como todo un dandy: trajes, camisas y corbatas de seda, zapatos finísimos, caros cinturones y ropa sport de las mejores marcas, además ¿cuántos millones de pesos no derrochó en los XV años de su hija: la escandalosa nota fue nacional-.

-NO ME dejó terminar, doña Petra: el hartazgo se extiende a él a pesar de que el llamado ‘Cachorro de los Monreal’ no ha amasado la fortuna de Ricardo y David, aunque en cinco años sí le ha dado sus buenos mordiscos al pastel del presupuesto, pero lo más cañón es que tiene a Fresnillo hundido en el terror por la violencia y la inseguridad, también en lo económicos a pesar de ser el municipio más rico de todos.

“Y AHORA que David ya dijo que quiere dejar inconclusa otra vez la alcaldía de Fresnillo para ir por una senaduría, la gente del Mineral ya comenzó a protestar: no lo quieren ya en ningún cargo público, pues como dice Adán González, del FPLZ:

“CON TODO respeto veo que se debe hacer una buena valoración, existe un hartazgo social, no quisiera referirme a su familia pero no creo que Saúl tenga los resultados como para aspirar a una senaduría. Fresnillo se sigue considerando uno de los municipios donde la gente tiene una gran percepción de inseguridad, los resultados en general no han sido muy buenos pero no soy yo quien tiene frenar sus aspiraciones, pero considero que debería de valorar’.

“ADÁN considera que David en el gobierno del estado, Saúl en el municipio y Ricardo en el gobierno federal, se considera muy excesivo para el pueblo de Zacatecas y que el mensaje de los zacatecanos está claro: la gente está harta de los Monreal, ya que en las aspiraciones de Ricardo Monreal, a la coordinación de la 4T, no se tuvo el resultado esperado:

‘POR ESO digo que lo deberían de valorar y ver los números, otro tema importante son los hechos y los logros que se tienen en el municipio de Fresnillo que no son muy alentadores. Ya es tiempo de que esto cambie y que haya una nueva generación de gente en los cargos públicos, existen muchas aspiraciones más pero al final las encuestas en Morena manifestarán si la gente está de acuerdo o no en que Saúl participe por la senaduría o el cargo que está persiguiendo. Lo importante es que las encuestas se hagan de manera seria, transparente y honesta’, remató el conocido luchador social.

En dos Años, David Acabó con el Campo

-AYER comenzó la Glosa del Segundo Informe de don David, y no le fue nada bien a su Secretario del Campo, don Jesús Padilla Estrada, pues le dieron de todo y hasta para llevarle a don David porque, ‘es lamentable que en dos años hayan acabado con el campo’.

“ESTO lo fijo la diputada doña Gabriela Basurto que le reclamó a don Jesús por comprar maquinaria agrícola a sobreprecio y lo hizo ver mal al asegurar que ‘es lamentable que a dos años se haya acabado el campo, el campo en Zacatecas está mal y gran parte del problema es la falta de atención: porque usted es el problema, porque la Secretaría del Campo es el problema, porque con ferias donde meten implementos a sobrecosto no va a funcionar el campo, no todo es dinero, también hay que atender al sector y ha faltado atención por parte de su Secretaría’.

“Y LA diputada María del Mar De Ávila le lanzó a don Jesús:

‘EL CAMPO zacatecano agoniza y usted lleva dos años sembrando pretextos, ineficiencias, herencias malditas, indolencia, y no le sorprenda que en 2024, coseche el repudio de los campesinos y ganaderos, especialmente en su ya anticipado anhelo de regresar a estas curules, no es lo mismo ser borracho que cantinero, y a usted se le murió el campo en una resaca’.

-¡ZAS! -exclama doña Petra-: ¡qué madrazo para el Chuy Padilla!-.

-PUES le fue muy mal al pobre hombre, además de que la diputada Gabriela Basurto le dijo a don Jesús que no era digno de recibir un sueldo de más de 103 mil pesos mensuales: mal, muy mal pero don Jesús seguramente dice que los acres reclamos bien valen los mas de 103 mil pesos mensuales-.

-PUES SÍ, son tan descarados que eso deben de festejar los desgraciaos políticos ratas.

-POR eso el Enrique Laviada les insiste a sus compañeros legisladores terminen de afinar para cerrar la Revocación de Mandato y darle cran al David; si se lleva a cabo, Zacatecas hará historia al mandar a la tiznada a un goberladrón que llegando, llegando mostró el cobre y se le borró de la memoria que quería ser ‘el mejor gobernador de la historia de Zacatecas-.

-ES DIFÍCIL echar andar la Revocación de Mandato, pero no imposible: Zacatecas está hasta la chingada de los Monreales-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.